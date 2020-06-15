Храм сатани: в Москві відкрили церкву кольору хакі з "мощами" Гітлера всередині

У Москві освятили храм збройних сил РФ (колаж: РБК-Україна)

Будівлею храму ЗС Росії і "мощами" Гітлера в ньому шоковані навіть самі росіяни

У Москві урочисто відкрили новий помпезний головний храм збройних сил РФ. Гігантську будівлю, виконану в похмурих тонах хакі, вже встигли освятити силами РПЦ. Урочистий захід, як і слід, очолив патріарх Кирило, а в освяченні взяли участь військові під проводом міністра оборони Сергія Шойгу.

Тим часом соцмережі вже встигли охрестити дивну споруду "храмом сатани", а у військовому відомстві почали відхрещуватися від слів про "мощі" Гітлера всередині цієї церкви.

Храм ЗС Росії (фото: РИА Новости)

Головний храм Збройних сил Росії відкрили на честь 75-річчя перемоги у війні. Він розташований у парку "Патріот" в Одинцовському районі Московської області. На території храму є меморіальний комплекс "Дорога пам'яті". І саме там зберігаються "реліквії" - так їх назвав заступник міністра оборони Тимур Іванов - костюм Гітлера і його кашкет.

Освячення головного храму ЗС Росії (фото: РИА Новости)

"Там знаходяться справжні реліквії. Там є унікальні речі, аж до костюма Гітлера, який зберігся досі, там є кашкет Гітлера", - сказав заступник міністра оборони, розповідаючи про надсучасні системи очищення повітря, що застосували в меморіалі, пише znak.com.

Освячення головного храму ЗС Росії (скрін відео)

Цікаво, що згідно зі словником, реліквія - це об'єкт шанування або освячений церквою атрибут. Пізніше у відомстві сказали, що слова військового вирвали з контексту.

"А чому головний храм ЗС РФ чорний? Це якийсь храм сатани, судячи по зовнішньому вигляду. Невипадково, в Росії віддавна церкви в білий колір фарбували, і жодного разу в чорний. А ще намагалися вписати їх в пейзаж. А тут - кілометри випаленої землі навколо, пустеля. Свят-Свят-свят!" - пише журналіст Андрій Мальгін.

Соцмережі шоковані і від моторошної архітектури, і від кольору храму, і від того, що головний патріарх РФ освятив храм з кашкетом Гітлера всередині.

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Патріарх РПЦ освятив головний храм Міноборони. Ну і кашкет Гітлера заодно", - пишуть користувачі.

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Автор: Светлана Мащенко