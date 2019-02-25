Храм при волынском МВД ушел из Московского патриархата (фото)

Вместо священника УПЦ МП в храме теперь служит капеллан из зоны проведения ООС

Под юрисдикцию Православной церкви Украины перешел приход храма святого Георгия Победоносца в Луцке. Как говорится в сообщении Синоидального управления военного духовенства ПЦУ на странице в соцсети Facebook, в церкви при Главном управлении Нацполиции в Волынской области молятся местные правоохранители.

Теперь богослужения в храме будет вести капеллан 32-го Отдельного батальона Нацгвардии Украины Сергей Ливончук, который неоднократно нос капелланскую службу в зоне проведения ООС на Донбассе.

Решение о том, чтобы священник РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) покинул храм, приняли сами работники МВД.

Капелланы ПЦУ вместе с духовенством провели в храме святого Георгия Победоносца первую литургию 23 февраля. На богослужении присутствовали начальник волынской милиции генерал-майор Петр Шпига, работники МВД и прихожане храма.

Фото: facebook.com/suvd.pcu

В комментариях к сообщению пользователи сети поздравляют луцкий приход с решением присоединится к Единой поместной церкви:

"Поздравляю и знаю: все будет хорошо"; "Поздравляю! Слава Богу! А при Винницком до сих пор служит московский, увы... грустно"; "С нами Бог!"

Напомним, в Украине после получения автокефалии ПЦУ началась реформация церкви, и на сегодняшний день ПЦУ приняла больше 350 церквей УПЦ МП. Больше всего переподчинений осуществляется в Винницкой области.

Как сообщалось ранее, недавно в Волынской области в селе Жидичин произошел конфликт со стрельбой вокруг Свято-Николаевского храма, община которого недавно перешла к ПЦУ. Так, настоятель храма УПЦ МП протоиерей Владимир Гелета открыл огонь из ружья по людям, которые просто грелись у бочек, охраняя храм и заявил, что дает час на то, чтобы все разошлись, в ином случае он всех будет расстреливать.

Также мы писали о том, что в Винницкой области в селе Гули очередная церковная община решила присоединиться к ПЦУ, но переход не пришел гладко.