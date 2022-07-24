Как хранить молоко в холодильнике после открытия коробки? Совет, который меняет все

Это не тот продукт, который можно хранить очень долго, но срок его годности часто неизвестен.



Когда вы покупаете бутылку молока и открываете ее, ее необходимо поместить в холодильник. К сожалению, при открытии этот продукт долго не хранится.

Узнайте несколько советов, как сохранить его как можно дольше в хороших гигиенических условиях.

Как долго можно хранить молоко после вскрытия?

Если вы покупаете пастеризованное молоко, оно должно храниться в холодильнике от 15 до 20 дней. Если ультрапастеризованное - то оно может храниться до 30 дней. Это если упаковки закрыты.

После открытия бутылки со стерилизованным, ультрапастеризованным молоком его следует употребить в течение максимум двух-пяти дней.

Молоко должно храниться в холодильнике при температуре от 0 до 4°C.

Пастеризованное молоко можно хранить десять дней. В то время как сырое молоко можно хранить в холодильнике не более 48 часов. После открытия все эти молочные продукты должны быть употреблены в течение максимум 48 часов.

Как правильно хранить молоко?

Перед вскрытием стерилизованное ультрапастеризованное молоко следует хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Молоко в холодильнике желательно ставить в самую холодную часть, которая может быть вверху или внизу в зависимости от модели вашего холодильника.

Если молоко вы поставили на дверную полку, оно будет подвергаться воздействию света, когда вы открываете или закрываете дверь холодильника.

Точно так же его лучше хранить вдали от сильно пахнущих продуктов, поскольку он может впитать их и изменить свой вкус.

Чтобы правильно хранить молоко, не забудьте закрыть крышку или коробку с молоком, которую вы уже открыли. Свежее молоко может контактировать с воздухом, даже если оно помещено в холодильник.

Вы также можете заменить стерилизованное молоко сухим молоком, которое можно хранить в течение шести месяцев в сухом месте, вдали от источников тепла.