В Италии прошел легендарный фестиваль Сан-Ремо 2022: яркие фото и видео
В итальянском курортном городе Сан-Ремо завершился 72-й Фестиваль итальянской песни. Победителями стал дуэт Mahmood & Blanco с песней "Brividi" - именно они представят Италию на песенном конкурсе Евровидение 2022, который состоится в мае в Турине.
Предлагаем вам посмотреть выступления тройки призеров, а также яркие фотографии с мероприятия.
Топ-3 результата на фестивале Сан-Ремо 2022:
1. Mahmood e Blanco - Brividi
2. Elisa - O forse sei tu
3. Gianni Morandi - Apri tutte le porte
Начиная с 2015 года занявший первое место в Сан-Ремо певец или музыкальный коллектив автоматически отправляется на конкурс "Евровидение". В прошлом году им стала рок-группа Maneskin, победившая затем и на европейском песенном фестивале.
Maneskin выступили в качестве почетных гостей в программе первого вечера нынешнего фестиваля, а одной из ведущих на нем была популярная киноактриса Орнелла Мути.
Maneskin стали гостями фестиваля в Сан-Ремо 2022 (фото: instagram.com/sanremorai)
Отметим, что это будет уже второе выступление на "Евровидении" для Махмуда, поскольку он уже представлял Италию со своей песней Soldi в 2019 году, заняв второе место в Тель-Авиве.
“Мы вдвойне счастливы именно потому, что конкурс пройдет в Турине”, - сказали победители на пресс-конференции после триумфа.
Победители 72-го фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо - Махмуд и Бланко (фото: instagram.com/sanremorai)
Третье место в Сан-Ремо занял Джанни Моранди, который, как и Махмуд, уже однажды представлял Италию на "Евровидении" - он занял 8-е место в 1970 году с песней Occhi di Ragazza.
Во время фестиваля тажке объявили что тремя ведущими конкурса песни "Евровидение 2022" будут Лаура Паузини, Алессандро Каттелан и Мика.
Победитель был объявлен на основе комбинированного подсчета голосов профессионального журналистского жюри и телезрителей. В прошлом году фестиваль впервые проходил из-за ограничительных мер без публики. На этот раз зал заполнен на 100% при соблюдении всех санитарных мер, включая обязательное ношение масок.
Фото выступления участников фестиваля Сан-Ремо 2022:
Участники финала на 72-м фестивале итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо (фото: instagram.com/sanremorai)
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А вот Сергей Притула, который вел Нацотбор с 2017 года, отказался от участия в этом песенном мероприятии.