В Італії пройшов легендарний фестиваль Сан-Ремо 2022: яскраві фото і відео

В італійському курортному місті Сан-Ремо завершився 72-й Фестиваль італійської пісні. Переможцями став дует Mahmood & Blanco з піснею "Brividi" - саме вони представлять Італію на пісенному конкурсі Євробачення 2022, який відбудеться в травні в Турині.

Пропонуємо вам подивитися виступи трійки призерів, а також яскраві фотографії з заходу.

Топ-3 результати на фестивалі Сан-Ремо 2022:

1. Mahmood e Blanco - Brividi

2. Elisa - O forse sei tu

3. Gianni Morandi - Apri tutte le porte

Починаючи з 2015 року співак або музичний колектив, який посів перше місце в Сан-Ремо, автоматично відправляється на конкурс "Євробачення". У минулому році ним стала рок-група Maneskin, яка перемогла потім і на європейському пісенному фестивалі.

Maneskin виступили в якості почесних гостей в програмі першого вечора нинішнього фестивалю, а однією з ведучих на ньому була популярна кіноактриса Орнелла Муті.

Maneskin стали гостями фестивалю в Сан-Ремо 2022 (фото: instagram.com/sanremorai)

Відзначимо, що це буде вже другий виступ на "Євробаченні" для Махмуда, оскільки він вже представляв Італію зі своєю піснею Soldi в 2019 році, зайнявши друге місце в Тель-Авіві.

"Ми подвійно щасливі саме тому, що конкурс пройде в Турині", - сказали переможці на прес-конференції після тріумфу.

Переможці 72-го фестивалю італійської естрадної пісні в Сан-Ремо-Махмуд і Бланко (фото: instagram.com/sanremorai)

Третє місце в Сан-Ремо зайняв Джанні Моранді, який, як і Махмуд, вже одного разу представляв Італію на "Євробаченні" - він зайняв 8-е місце в 1970 році з піснею Occhi di Ragazza.

Під час фестивалю тажке оголосили, що трьома ведучими конкурсу пісні "Євробачення 2022" будуть Лаура Паузіні, Алессандро Каттелан і Міка.

Переможець був оголошений на основі комбінованого підрахунку голосів професійного журналістського журі та телеглядачів. Минулого року фестиваль вперше проходив через обмежувальні заходи без публіки. На цей раз зал заповнений на 100% при дотриманні всіх санітарних заходів, включаючи обов'язкове носіння масок.

Фото виступу учасників фестивалю Сан-Ремо 2022:

Учасники фіналу на 72-му фестивалі італійської естрадної пісні в Сан-Ремо (фото: instagram.com/sanremorai)