Какими продуктами заменить летние овощи зимой: идеальный баланс

Зимой наш организм особенно требует витаминов и полезных соединений, так как каждый день сталкивается с опасными вирусами и микробами, которые размножаются во влажной и прохладной среде. Острее становится вопрос в начале весны, поэтому врачи и диетологи советуют заняться восстановлением "овощного баланса" уже сейчас, чтобы через несколько недель не слечь в ОРВИ или коронавирусом. Но употреблять тепличные овощи практически бессмысленно в этих целях, а сделать питание овощами сбалансированным становится с каждым месяцем сложнее. Как выйти из ситуации – читайте ниже.

Диетологи и эксперты по правильному питанию рассказали, чем заменить свежие овощи зимой.

В любое время года мы можем найти стручковую фасоль замороженную - это отличный вариант овоща для нас. Также употреблять можно морскую капусту, морковь (тертую, свежую или морковь по-корейски), свекла, тыква, цукини и все варианты капусты: брюссельскую, пекинскую, брокколи или цветную.

Кроме того, диетологи добавили, что можно употреблять замороженную кукурузу. Но только в том случае, когда нет ничего или все уже надоело. Более того, в Украине практически в каждом супермаркете всегда можно найти микс замороженных овощей. Там же и ягоды. Эксперты отмечают, что при заморозке продуктов сохраняется большее количество полезных веществ, чем при их консервации.

При этом соленья и варенье они не рекомендуют добавлять в свой рацион зимой. Пользы они точно не принесут из-за большого количества соли или сахара, которые провоцируют опасные заболевания.