Якими продуктами замінити літні овочі взимку: ідеальний баланс

Взимку наш організм особливо потребує вітамінів і корисних сполук, оскільки кожен день стикається з небезпечними вірусами та мікробами, які розмножуються у вологому і прохолодному середовищі. Гостріше стає питання на початку весни, тому лікарі та дієтологи радять зайнятися відновленням "овочевого балансу" вже зараз, щоб через кілька тижнів не злягти в ГРВІ або коронавірусом. Але вживати тепличні овочі практично безглуздо в цих цілях, а зробити харчування збалансованим овочами стає з кожним місяцем складніше. Як вийти з ситуації – читайте нижче.

Дієтологи і експерти по правильному харчуванню розповіли, чим замінити свіжі овочі взимку.

В будь-яку пору року ми можемо знайти заморожену стручкову квасолю - це відмінний варіант овочу для нас. Також можна вживати морську капусту, моркву (терту свіжу або моркву по-корейськи), буряк, гарбуз, кабачки та всі варіанти капусти: брюссельську, пекінську, броколі або кольорову.

Крім того, дієтологи додали, що можна вживати заморожену кукурудзу. Але тільки в тому випадку, коли немає нічого або все вже набридло. Щобільше, в Україні практично в кожному супермаркеті завжди можна знайти мікс заморожених овочів. Там же і ягоди. Експерти відзначають, що при заморожуванні продуктів зберігається більша кількість корисних речовин, ніж при їх консервації.

При цьому соління і варення вони не рекомендують додавати у свій раціон взимку. Користі вони не принесуть через велику кількість солі або цукру, які провокують небезпечні захворювання.