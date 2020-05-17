Карантин в Украине: как доехать из одного города в другой и сколько это стоит

Из-за карантина в Украине переместиться из города в город не так уж и просто, как может показаться. Междугородние перевозки общественным транспортом остаются под запретом. Поэтому нужно искать более подходящие способы.

Автостанция "Киев" в столице находится на карантине. Однако за несколько десятков метров от платформ выстроилась очередь из бусов, которыми ежедневно можно доехать до Днепра, Харькова или Кривого Рога. Только тарифы втрое выше, информирует ТСН.

Преодолеть расстояние можно не только автостопом или такси, но и на микроавтобусах. На таких маршрутчиков нередко жалуются те, кто до карантина людей возил автобусами. Однако, если перевозчиков-нарушителей и ловят за нарушения правил во время карантина, то наказать удается по итогу не всех.

К автовокзалу в Мариуполе подъезжает Владимир. Он на своем авто может довезти практически в любой другой город. Работает сам на себя. Поездка в Киев обойдется в девять-десять тысяч гривен, до Харькова - вдвое дешевле. Если пассажир решит ехать туда и обратно, то поездка выйдет дешевле.

Еще один вариант - вызвать такси. Поездка в Киев обойдется в шесть тысяч гривен. Из Ровного до столицы доехать на такси можно за три тысячи гривен. Если поискать перевозчиков в интернете, то можно и за 240 гривен. Также хороший и менее затратный вариант - доехать автостопом. Поездка в столицу обойдется в 250 гривен.

Карантин в Украине - на чем доехать в другой город

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