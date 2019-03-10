Катастрофа в Западной Украине: в сети показали последствия стихийного бедствия

Ураган вырвал деревья, рекламные щиты и крыши домов

По Западной Украине прошелся сильный ураган, который повырывал не только деревья, но и билборды с железными столбами. Кроме того, с некоторых домов сорвало крышу.

По словам заместителя львовского головы по вопросам ЖКХ Сергея Бабака, все службы города привлечены к ликвидации последствий урагана.

Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове ночью в воскресенье, 10 марта, из-за порывов шквального ветра в двухэтажном доме на улице Рыбной, 5 сорвало крышу. При этом была повреждена крыша на двух соседних домах, а также припаркованный рядом автомобиль. К счастью, никто из людей не пострадал.

Фото: city-adm.lviv.ua

В Галицком районе упало 2 дерева, их разрезали. В Сиховском районе упало дерево. Кроме того, ветром сорвало много рекламы с щитов.

Видео: YouTube/ VARTA1

Во Львове возле школы упало дерево, которое повредило электроопоры.

Видео: YouTube/ VARTA1

Стоит отметить, что в Тернопольской области ураган полностью вырвал водонапорную башню.

По предварительной информации, резервуар для воды был пустым. Его пока не запустили в работу, поскольку водопровод еще строят.

Фото: mediator.te.ua

В Ивано-Франковской области сотни поваленных деревьев, сорванные крыши и больше двух десятков сел и городов остались без света.

Видео: YouTube/ Сегодня

Напомним, что В США без электричества остались десятки тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что в результате урагана в Италии погибли 3 человека.