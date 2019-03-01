В Киеве протестовали "за" и "против" легализации проституции (фото)

В центре Киева прошел митинг за легализацию проституции (фото: РБК-Украина)

Украинки вышли на улицу с просьбой легализировать проституцию

В пятницу, 1 марта, накануне Международного дня прав секс-работников, в Киеве под зданием МВД состоялась акция в защиту работников сферы оказания сексуальных услуг.

Участники акции требуют декриминализировать секс-работу, а также снятия административной ответственности за занятие проституцией.

"Мы говорим о совершеннолетних, по взаимному согласию, без всякого насилия или подобных вещей", - сказала директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.

Участники митинга держали плакат в руках с надписью "Декриміналізація вже".

В то же время, неподалеку от этой акции стояли четыре человека с плакатами с надписями: "Ні проституції, так кваліфікації, ні легалізації" и другими. Они выступали против легализации проституции. Участницы акции говорили, что они - феминистки.

Митинг в Киеве (фото: РБК-Украина)

Напомним, что ранее на Майдане Незалежности активисты международного общественного движения #LiberateCrimea провели акцию "Украина, помни: Крым оккупирован".