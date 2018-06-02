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Интервью

В Киеве разгромили торговый центр и закрыли "Ашан": все подробности

STYLERLIFE        02.06.2018 - 22:20
Фото: ТРЦ "Магелан" (wikipedia.org)
Фото: ТРЦ "Магелан" (wikipedia.org)

Арендаторы помещения предполагают рейдерский захват

В столице разгромили помещение торгово-развлекательного центра "Магелан" и заблокировали работу супермаркета "Ашан". Подробности происшествия сообщает "Информатор".

Вечером в пятницу, 1 июня, группа молодых людей спортивного телосложения с предметами, похожими на оружие, заблокировали при помощи автомобиля вход в офисные помещения торгового центра "Магелан". По предварительным оценкам, молодых людей было около 120 человек.

Известно, что охрана торгового центра несколько раз пыталась вызвать полицию, но на вызов так никто и не приехал. Кроме того, молодые люди спортивного телосложения оккупировали трансформаторную станцию возле торгового центра и наотрез отказались пускать в нее представителей ТОВ "Шейк", которым принадлежит это помещение.

В субботу, 2 июня, налетчики разблокировали вход в ТРЦ, однако супермаркет "Ашан" так и остался закрытым. Администрация магазина повесила таблички и сообщила, что супермаркет не работает по техническим причинам. Было видно, что по территории супермаркета гуляют молодые люди спортивного телосложения.

В 11.30 молодые люди начали штурм офисных помещений торгового центра. Охрана заперлась внутри и поливала налетчиков водой из пожарных рукавов.

Через некоторое время молодые люди смогли проникнуть внутрь, по дороге разбив мебель и технику. Кроме того, все помещения офиса были залиты водой.

На место происшествия прибыли полицейские, которые опросили всех участников конфликта и оставили несколько патрульных для поддержания порядка.

Юрист, который представляет арендаторов помещения, ТОВ "Шейк", заявил, что данное происшествие – это попытка рейдерского захвата здания новым владельцем.

 

Фото: Погром в "Магелане" (informator.ua)

"Со вчерашнего вечера здесь стоят несколько десятков неизвестных, которые пришли сюда 1 июня, ориентировочно в 21:00. Были юристы с их стороны, которые говорят, что у них есть какой-то договор со "СберБанком" России. Они считают, что "СберБанк" — собственник ТРЦ "Магелан", однако на данный момент суд приостановил решение, которое признает банк собственником торгового центра. Они требуют от арендаторов перезаключить договора с новым собственником, а в случае если те откажутся, угрожают просто выбрасывать имущество торговых точек на улицу", - сообщил юрист.

Полиция воздерживается от комментариев и говорит, что данное происшествие нельзя называть рейдерским захватом.

По словам спикера полиции Киева, Оксаны Блищик, нужно напрямую пообщаться с участниками конфликта.

"Правоохранители на месте устанавливают обстоятельства происшествия и законность происходящего", — заявила Блищик.

Кстати, в Киеве неизвестные заблокировали один из торговых центров.

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Видео: video.rbc.ua

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Теги: супермаркет, рейдерство, Киев
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