У Києві розгромили торговий центр і закрили "Ашан": усі подробиці

Орендарі приміщення припускають рейдерське захоплення

У столиці розгромили приміщення торгово-розважального центру "Магелан" і заблокували роботу супермаркету "Ашан". Подробиці події повідомляє "Інформатор".

Увечері в п'ятницю, 1 червня, група молодих людей спортивної статури з предметами, схожими на зброю, заблокували за допомогою автомобіля вхід в офісні приміщення торгового центру "Магелан". За попередніми оцінками, молодих людей було близько 120 осіб.

Відомо, що охорона торгового центру кілька разів намагалася викликати поліцію, але на виклик так ніхто і не приїхав. Крім того, молоді люди спортивної статури окупували трансформаторну станцію біля торгового центру і навідріз відмовилися пускати в неї представників ТОВ "Шейк", яким належить це приміщення.

У суботу, 2 червня, нальотчики розблокували вхід у ТРЦ, однак супермаркет "Ашан" так і залишився закритим. Адміністрація магазину повісила таблички, і повідомила, що супермаркет не працює з технічних причин. Було видно, що по території супермаркету гуляють молоді люди спортивної статури.

Об 11.30 молоді люди почали штурм офісних приміщень торгового центру. Охорона закрилася всередині і поливала нальотчиків водою з пожежних рукавів.

Через деякий час молоді люди змогли проникнути всередину, по дорозі розбивши меблі та техніку. Крім того, всі приміщення офісу були залиті водою.

На місце події прибули поліцейські, які опитали усіх учасників конфлікту і залишили кілька патрульних для підтримки порядку.

Юрист, який представляє орендарів приміщення, ТОВ "Шейк", заявив, що дана подія – це спроба рейдерського захоплення будівлі новим власником.

Фото: Погром у "Магелане" (informator.ua)

"З учорашнього вечора тут стоять кілька десятків невідомих, які прийшли сюди, 1 червня, орієнтовно о 21:00. Були юристи з їх сторони, які кажуть, що у них є якийсь договір зі "СберБанком" Росії. Вони вважають, що "Сбербанк" — власник ТРЦ "Магелан", однак на даний момент суд призупинив рішення, яке визнає банк власником торгового центру. Вони вимагають від орендарів переукласти договори з новим власником, а у випадку якщо ті відмовляться, погрожують просто викидати майно торгових точок на вулицю", - повідомив юрист.

Поліція утримується від коментарів і каже, що цю подію не можна називати рейдерським захопленням.

За словами речника поліції Києва, Оксани Блищик, потрібно безпосередньо поспілкуватися з учасниками конфлікту.

"Правоохоронці на місці встановлюють обставини події і законність того, що відбувається", — заявила Блищик.

До речі, у Києві невідомі заблокували один з торгових центрів.

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Відео: video.rbc.ua