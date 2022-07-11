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Киевляне просят возобновить работу двух станций метро: что говорят в метрополитене

Киевляне требуют открыть две станции метро (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" с начала войны продолжают оставаться закрытыми для пассажиров. Поезда метро не останавливаются на этих станциях, поэтому пассажиры вынуждены пользоваться ближайшими остановками.

На сайте Киевсовета появилась петиция с требованием открыть эти станции и узла пересадки между ними.

В частности, сейчас станции "Крещатик" и "Майдан Независимости" работают только как укрытие. Также здесь часто проводят встречи и закрытые концерты.

Автор петиции Сергей Ивах написал, что киевский метрополитен - это общественный транспорт, который полностью должен работать по своему прямому назначению.

"Там не должно быть разных концертов или удовольствия чьих-то прихотей. Прекращение работы пересадочного узла между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик" и самих станций создает много неудобств, нужно делать две пересадки, а это лишняя трата времени и лишние движения", - написал Ивах.

По состоянию на 11 июля петицию поддержали лишь 349 человек.

Подписать петицию можно по ссылке.

Кроме того, руководство Киевского метрополитена не называет официальных причин и не говорит, когда станции могут начать работу.

Добавим, что также часто киевляне и гости города все чаще жалуются на то, что в дни, когда на этих станциях организуют концерты, туда невозможно попасть людям, даже когда звучит сигнал воздушной тревоги.

В Киевском метрополитене сообщили, что не имеют отношения к проведению концертов, а также других мероприятий на станциях "Крещатик" и "Майдан Независимости". В этом случае подземка лишь предоставляет свою площадку.

"На время военного положения предприятие выполняет исполнительные функции. Полноценная работа всех станций и пересадочных узлов метрополитена будет восстановлена после получения соответствующего поручения", - сообщил сайту "Сегодня" начальник управления стратегических коммуникаций КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук.

Ранее мы сообщали что украинцы распространяют петицию о вручении повесток.

Также мы писали, что в Киеве продлили время работы метро.

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