Киевляне просят возобновить работу двух станций метро: что говорят в метрополитене

В частности, сейчас станции "Крещатик" и "Майдан Независимости" работают только как укрытие. Также здесь часто проводят встречи и закрытые концерты.

Автор петиции Сергей Ивах написал, что киевский метрополитен - это общественный транспорт, который полностью должен работать по своему прямому назначению.

"Там не должно быть разных концертов или удовольствия чьих-то прихотей. Прекращение работы пересадочного узла между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик" и самих станций создает много неудобств, нужно делать две пересадки, а это лишняя трата времени и лишние движения", - написал Ивах.

По состоянию на 11 июля петицию поддержали лишь 349 человек.

Подписать петицию можно по ссылке.

Кроме того, руководство Киевского метрополитена не называет официальных причин и не говорит, когда станции могут начать работу.

Добавим, что также часто киевляне и гости города все чаще жалуются на то, что в дни, когда на этих станциях организуют концерты, туда невозможно попасть людям, даже когда звучит сигнал воздушной тревоги.

В Киевском метрополитене сообщили, что не имеют отношения к проведению концертов, а также других мероприятий на станциях "Крещатик" и "Майдан Независимости". В этом случае подземка лишь предоставляет свою площадку.

"На время военного положения предприятие выполняет исполнительные функции. Полноценная работа всех станций и пересадочных узлов метрополитена будет восстановлена после получения соответствующего поручения", - сообщил сайту "Сегодня" начальник управления стратегических коммуникаций КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук.