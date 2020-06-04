Клубника и черешня взлетели в цене: сколько стоит 1 кг "золотых" ягод

Цены на клубнику и черешню в Украине крайне высокие. Хотя сезон той же клубники в разгаре, за кило ягод в маркетах и на рынках просят около 100 гривен. Стоимость черешни вообще запредельная. А несколько недель назад яблоки перегнали бананы.

Теперь имея сотню гривен в кармане, можно купить около 2,5 кг яблок традиционных для нашей страны сортов - Семеренко, Golden или Чемпион. Почему так произошло и какие перспективы для украинцев наесться витаминов этим летом, разбирались эксперты.

Так, аналитики говорят, что цены на клубнику выросли в среднем в 2,6 раза в начале июня. Связано это с тем, что в период созревания ягод была холодная и дождливая погода, пишет "Апостроф".

А черешня почти вся погибла во время завязи из-за весенних заморозков. Именно поэтому производитель вынужден так сильно накручивать цену, делая ягоду "золотой"

Яблоки в этом сезоне сильно не снижались в цене из-за снижения производства фрукта в 2019-м. Но в конце весны - начале лета выросли чуть ли не вдвое. Это связано с тем, что запасы яблока в хранилищах украинских садоводов практически полностью исчерпаны.

При этом, меньше всего выросли цены на бананы. За год они подорожали в среднем на 2-4% в оптовой торговле, что делает их самым доступным фруктом.

Сколько стоят фрукты в начале лета:

Клубника - около 100 грн/кг,

Черешня - около 200 грн/кг,

Яблоко - около 40 грн/кг,

Банан - около 35 грн/кг.

Как мы писали ранее, медики рассказали, кому категорически противопоказана клубника.

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