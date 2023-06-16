ua ru
Пт, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Контркультура радикальна, як партія Ляшка": YARON описав стан сучасного шоу-бізу в новій пісні

Новость на русском →
П'ятниця 16 червня 2023 17:57
"Контркультура радикальна, як партія Ляшка": YARON описав стан сучасного шоу-бізу в новій пісні YARON (фото: instagram.com/yaronmuraviov)
Автор: Styler

Київський артист YARON випустив свіжу пісню "Це було вже".

Це символічна прогулянка Києвом, під час якої музикант рефлексує на стан сучасної української культури, яка вирує навколо нього.

"Це було вже" - перший сингл з майбутнього альбому музиканта під назвою "Куди зник митець?", який вийде влітку.

Пісня в досить легкій та жартівливій формі ставить важливі питання про ідеологічне та смислове наповнення нинішньої музичної сцени.

"Мені хотілося написати відносно веселу пісню зі своїми претензіями до сьогоднішнього стану української музики. Це не про шароварщину, а про відсутність нових великих ідей, які змінюють все на "до" і "після". Я дуже сподіваюсь на нинішній ренесанс, але поки молоді артисти "не вивозять", - каже YARON про головний посил свого треку.

Як і всі свої попередні релізи, YARON самостійно спродюсував та написав музику до пісні. А от за мастеринг відповідав Юрій Водолажський.

Раніше YARON записав емоційну пісню-присвяту Херсону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу