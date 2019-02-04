Королева "лохотрона": украинка 27 раз отправляла мошенникам деньги за выигранный автомобиль

Коллаж РБК-Украина

Общая сумма, которую женщина отдала преступникам, составила 70 тысяч гривен

Тридцатилетняя жительница города Сумы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве и рассказала, что отдала злоумышленникам очень большую сумму денег за "выигранный" автомобиль. Об этом пишет издание 0542.ua.

Женщина пришла в Кролевецкое отделение полиции и написала заявление о том, что мошенники обманули на 70 тысяч гривен. Она рассказала, что на ее мобильный телефон пришло сообщение о том, что она выиграла автомобиль. В смс также указывалась ссылка на сайт, где можно ознакомиться с более детальной информацией.

Она посетила сайт, внимательно прочитала условия конкурса и узнала, что действительно стала обладательницей выигрыша. Чтобы получить свой приз, она связалась с организаторами акции по телефону.

Мужчина, который ей ответил, подтвердил, что она действительно стала владелицей нового автомобиля и для получения выигрыша ей необходимо приехать в Киев. Если же она не хочет автомобиль, то свой выигрыш она может забрать деньгами. Сумчанка, подумала и согласилась на выигрыш в денежном эквиваленте.

Однако для того, чтобы получить всю сумму, злоумышленники попросили ее оплатить все налоги. В течении месяца женщина отправляла свои сбережения на различные банковские счета. Всего она сделала 27 переводов на общую сумму в 70 тысяч гривен. Когда ее сбережения закончились, организаторы акции перестали выходить на связь.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 190 УК Украины (Мошенничество). На данный момент следователи устанавливают владельцев всех счетов и ведут поиск преступников.

Кроме того, сотрудники полиции напоминают украинцам о том, что не стоит участвовать в сомнительных акциях и перечислять деньги незнакомым людям, даже если все их аргументы выглядят убедительно.

Напомним, ранее мы писали о том, как преступники наживаются на волонтерах, которые собирают средства военным.

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