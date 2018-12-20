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Кто-то останется без подарков: в "Борисполе" застряли посылки

STYLERЖизнь    20.12.2018 - 18:15
Кто-то останется без подарков: в "Борисполе" застряли посылки
Коллаж РБК-Украина

В "Борисполе" вынуждены были принять меры по ограничению грузов

В аэропорту "Борисполь" посылки из-за границы неделями лежат в грузовом терминале. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на пресс-службу аэропорта. 

В ближайшее время украинцев ждут серьезные проблемы с доставкой посылок в различных направлениях, так как в аэропорту "Борисполь" не хватает работников и техники для оперативной обработки посылок. А в канун новогодних праздников нагрузка значительно увеличилась, поэтому в "Борисполе" вынуждены были ввести временное ограничение на импортные отправления. Оно будет действовать на период праздников, с 24 декабря до 4 января.

"Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта", – говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, пользователь Евгений Голуб опубликовал в социальной сети Facebook фотографии грузов, которые находятся в аэропорту "Борисполь". На фото видны посылки, которые стоят на улице и их засыпало снегом.

 

Скриншот фото (facebook.com/Евгений Голуб)

"Граждане! У нас полный караул, ахтунг и капут в аэропорту "Борисполь"! На этих несимпатичных фото – экспресс-грузы, которых тут не должно быть никогда. Не должны неделями лежать под снегом документы, диппочта, партии товаров, посылки и запасные части к производственным линиям и т.д. Это десятки тысяч отправлений. Все это нуждалось в срочной доставке в Украину", - сообщил Голуб.

Кто-то останется без подарков: в &quot;Борисполе&quot; застряли посылки

Скриншот поста (facebook.com/Евгений Голуб)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в расписании полетов аэропорта "Борисполь" возможны изменения в связи с ухудшением погодных условий.

А также рассказывали о том, как аэропорт "Борисполь" планирует достичь рекордного пассажиропотока в 2019 году.

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