Хтось залишиться без подарунків: в "Борисполі" застрягли посилки

Колаж РБК-Україна

У "Борисполі" змушені були прийняти заходи по обмеженню вантажів

В аеропорту "Бориспіль" закордонні посилки тижнями лежать у вантажному терміналі. Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на прес-службу аеропорту.

Найближчим часом на українців чекають серйозні проблеми з доставкою посилок в різних напрямках, так як в аеропорту "Бориспіль" не вистачає працівників і техніки для оперативної обробки посилок. А напередодні новорічних свят навантаження значно збільшилася, тому у "Борисполі" змушені були ввести тимчасове обмеження на імпортні відправлення. Воно буде діяти на період свят, з 24 грудня до 4 січня.

"Аеропорт зупинив прийом імпортних вантажів для виправлення ситуації та забезпечення заходів по обробці наявних обсягів імпорту", – йдеться в заяві прес-служби.

Крім того, користувач Євген Голуб опублікував в соціальній мережі Facebook фотографії вантажів, які знаходяться в аеропорту "Бориспіль". На фото видно посилки, які стоять на вулиці і їх засипало снігом.

Скріншот фото (facebook.com/Евгений Голуб)

"Громадяни! У нас повний караул, ахтунг і капут в аеропорту "Бориспіль"! На цих несимпатичних фото – експрес-вантажі, яких тут не повинно бути ніколи. Не повинні тижнями лежати під снігом документи, диппочта, партії товарів, посилки і запасні частини до виробничих ліній і т. д. Це десятки тисяч відправлень. Все це потребувало термінової доставки в Україну", - повідомив Голуб.

Скріншот поста (facebook.com/Евгений Голуб)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в розкладі польотів аеропорту "Бориспіль" можливі зміни у зв'язку з погіршенням погодних умов.

А також розповідали про те, як аеропорт "Бориспіль" планує досягти рекордного пасажиропотоку в 2019 році.