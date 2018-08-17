Куратор одесского облздрава подставил губернатора Степанова - СМИ

Сергей Калинчук фото: odessa.comments.ua)

Сергей Калинчук до 32 лет с подачи отца делает головокружительную карьеру

Одесские СМИ активно обсуждают назначение советником губернатора директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Елены Теряевой и предстоящий конкурс на пост начальника облздрава. Об этом пишет "Одесса.Комментарии" со ссылкой на ряд изданий.

Переселенка из Макеевки, за последний год она сделала стремительную карьеру, заняв в декабре 2017 года пост руководителя коммунального предприятия, которому облсовет передал городскую станцию скорой помощи.

Елена Теряева (фото: odessit.in.ru)

На посту руководителя скорой медицинской помощи региона Теряевой удалось не только провести реформу диспетчерской службы "103", но и «подсидеть» своего непосредственного руководителя - начальника областного департамента здравоохранения Вячеслава Полясного. Впрочем, местные СМИ усматривают в отставке последнего и "карьерном взлете" бывшего руководителя макеевского горздрава конфликт Полясного со "смотрящим" за одесской сферой здравоохранения Сергеем Калинчуком.

"Чувствуя в коридорах ОГА себя гораздо комфортней, нежели в частной медицине, тот активно лоббирует назначение Елены Теряевой на пост начальника областного департамента здравоохранения. Традиционная для чиновника схема: продать должности, посадить на финансовые потоки «своих» людей и ежемесячно встречать "лифт" с "данью", - пишет "Одессит".

"Местные эксперты - как из медицинской общественности Одещины, так и депутатского корпуса облсовета - оценивают профессиональные качества "заробитчанки с Макеевки" критически. По их мнению, выступая своего рода "серым кардиналом" медицинского направления в ОГА, Калинчук крепко подставляет очередного губернатора - на этот раз Максима Степанова, который к теме здравоохранения совсем не равнодушен. Так, на днях появилось распоряжение о назначении Теряевой советником председателя ОГА", - отмечают Ivasi News.

Как предполагает "Одесса Медиа", ссылаясь на местных наблюдателей, отчасти с этим может быть связано и освобождение Полясного, который "на определенном этапе предусмотрительно отказался выполнять рекомендации Калинчука по дерибану областного бюджета".

Как известно, одесский губернатор Максим Степанов принял отставку начальника облздрава Вячеслава Полясного 7 августа - тогда же им было подписано распоряжение о назначении Теряевой своим советником. По словам председателя ОГА, конкурс на вакантную должность начальника областного департамента здравоохранения состоится в конце августа.

Добавим, что медицинских наук Сергей Калинчук к 32 годам с подачи отца, депутата Верховной Рады III-IV созывов Василия Калинчука, делает головокружительную карьеру, заняв в 2005 году пост главврача Одесской областной клинической больницы.

Кандидат В декабре 2008 года Калинчук-младший награждается почетным знаком отличия Одесского городского головы Эдуарда Гурвица "Благодарность". А в 2010 году пересаживается в кресло руководителя управления здравоохранения Одесского горсовета.

Его опыт в частном бизнесе был не таким успешным: вслед за скандалом с оснащением "Медицинского дома Odrex" Калинчук вынужден был вернуться в более привычную для него бюджетную сферу. Найдя общий язык с новым председателем Одесской ОГА Николаем Скориком, Калинчук-старший лоббирует в декабре 2013 года назначение сына на пост его зама по гуманитарным вопросам. Однако когда 3 марта 2014 года одесским губернатором становится Владимир Немировский, он увольняет всех бывших заместителей, кроме Сергея Калинчука. С назначением на должность нового председателя ОГА Игоря Палицы тот вновь сохраняет свою должность.

Елена Теряева до начала военных действий на Донбассе возглавляла городское управление здравоохранения Макеевки, получив "путевку в жизнь" от самого Василия Джарты. В Макеевку приехала из Свердловской области РФ, где занималась оптовой и розничной торговлей - от непродовольственных товаров и автотранспортных средств до моторного топлива.

В Одессе работала с Сергеем Калинчуком в департаменте охраны здоровья облгосадминистрации и компании "Медицинский дом Odrex", где занимала должность заместителя генерального директора по развитию. Пошла вместе с Калинчуком после его ссоры с сооснователем "Odrex" Леонидом Кучуком.

Напомним, в Одессе ребенка облили кислотой.