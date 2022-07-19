Ленивый Наполеон из лаваша: на готовку потратите 15 минут
Торт Наполеон любят практически все, а вот готовить его - большая морока. Предлагаем вам альтернативный способ - десерт из лаваша, на готовку которого вы потратите каких-то 15-20 минут.
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Лаваш - 300 г
- Молоко - 750 мл
- Яйца - 3 шт.
- Крахмал - 50 г
- Сахар - 180 г
- Ванильный сахар - 20 г
- Сливочное масло - 150 г
- Сахарная пудра - 1 ст. л.
Скриншот: Таким будет наш Наполеон
Пошаговое приготовление
Смешайте яйца с крахмалом, сахаром и щепоткой соли. Перемешайте до однородности. Влейте молоко. Поставьте на огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузыри кипения, проварите крем еще 30-60 секунд, чтобы крахмал заварился. Снимите крем с огня. Добавьте ванильный сахар, дайте крему полностью остыть.
Листы лаваша разрежьте на четыре части. Всего должно получиться 12 коржей. Подсушите коржи в духовке прогретой до 200 градусов духовке около 2-3 минут.
В остывший заварной крем добавьте сливочное масло комнатной температуры. Очень важно, чтобы крем остыл до комнатной температуры, иначе сливочное масло растает, и крем будет очень жидкий.
Смажьте коржи кремом. 2-3 коржа измельчите в крошку. Добавьте сахарную пудру и перемешайте. Посыпьте торт крошкой.
Поставьте торт в холодильник на 4-6 часов.
Ранее блогер также рассказала, как приготовить универсальные блинчики на молоке.
Также сообщалось, как приготовить пышные сырники, "как в ресторане".