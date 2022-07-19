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Ледачий Наполеон з лаваша: на готування витратите 15 хвилин

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Вівторок 19 липня 2022 18:00
Ледачий Наполеон з лаваша: на готування витратите 15 хвилин Скріншот: ледачий Наполеон з лаваш
Автор: Світлана Мащенко

Торт Наполеон люблять практично всі, а ось готувати його - велика морока. Пропонуємо вам альтернативний спосіб - десерт з лаваша, на підготовку якого ви витратите якихось 15-20 хвилин.

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Лаваш - 300 г
  • Молоко - 750 мл
  • Яйця - 3 шт.
  • Крохмаль - 50 г
  • Цукор - 180 г
  • Ванільний цукор - 20 г
  • Вершкове масло - 150 г
  • Цукрова пудра - 1 ст. л.

Ледачий Наполеон з лаваша: на готування витратите 15 хвилин

Скріншот: Таким буде наш Наполеон

Покрокове приготування

Змішайте яйця з крохмалем, цукром і дрібкою солі. Перемішайте до однорідності. Влийте молоко. Поставте на вогонь і варіть до загустіння, постійно помішуючи. Коли з'являться перші бульбашки кипіння, проваріть крем ще 30-60 секунд, щоб крохмаль заварився. Зніміть крем з вогню. Додайте ванільний цукор, дайте крему повністю охолонути.

Листи лаваша розріжте на чотири частини. Всього повинно вийти 12 коржів. Підсушіть коржі в духовці прогрітій до 200 градусів духовці близько 2-3 хвилин.

У остиглий заварний крем додайте вершкове масло кімнатної температури. Дуже важливо, щоб крем охолонув до кімнатної температури, інакше вершкове масло розтане, і крем буде дуже рідкий.

Змастіть коржі кремом. 2-3 коржа подрібніть в крихту. Додайте цукрову пудру і перемішайте. Посипте торт крихтою.

Поставте торт в холодильник на 4-6 годин.

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