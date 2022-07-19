Ледачий Наполеон з лаваша: на готування витратите 15 хвилин
Торт Наполеон люблять практично всі, а ось готувати його - велика морока. Пропонуємо вам альтернативний спосіб - десерт з лаваша, на підготовку якого ви витратите якихось 15-20 хвилин.
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Лаваш - 300 г
- Молоко - 750 мл
- Яйця - 3 шт.
- Крохмаль - 50 г
- Цукор - 180 г
- Ванільний цукор - 20 г
- Вершкове масло - 150 г
- Цукрова пудра - 1 ст. л.
Скріншот: Таким буде наш Наполеон
Покрокове приготування
Змішайте яйця з крохмалем, цукром і дрібкою солі. Перемішайте до однорідності. Влийте молоко. Поставте на вогонь і варіть до загустіння, постійно помішуючи. Коли з'являться перші бульбашки кипіння, проваріть крем ще 30-60 секунд, щоб крохмаль заварився. Зніміть крем з вогню. Додайте ванільний цукор, дайте крему повністю охолонути.
Листи лаваша розріжте на чотири частини. Всього повинно вийти 12 коржів. Підсушіть коржі в духовці прогрітій до 200 градусів духовці близько 2-3 хвилин.
У остиглий заварний крем додайте вершкове масло кімнатної температури. Дуже важливо, щоб крем охолонув до кімнатної температури, інакше вершкове масло розтане, і крем буде дуже рідкий.
Змастіть коржі кремом. 2-3 коржа подрібніть в крихту. Додайте цукрову пудру і перемішайте. Посипте торт крихтою.
Поставте торт в холодильник на 4-6 годин.
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