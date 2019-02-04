Личная жизнь в темной зоне: психолог расшифровала фотографии Ани Лорак

Ани Лорак требует к себе повышенного внимания

Психолог объяснила, что хотела сказать Ани Лорак, выставив в Instagram сначала мрачную фотографию в черной одежде в пустом кинозале, а потом совершенно противоположную, светлую с белой чашкой кофе. Об этом психориторик Татьяна Дзюба рассказала "Вестям".

Татьяна отметила, что когда супруги расходятся, то на уровне эмпатии начинают на свою сторону переманивать союзников. У певицы сейчас сложный период, и она требует к себе повышенного внимания. Она немного хочет, чтобы ей посочувствовали.

Психолог также рассказала, что суть таких разных фотографий заключается в контрасте двух портретов и обстоятельств.

В кинотеатре Ани Лорак вся в черном и этим она хочет сказать миру, что ее личная жизнь в данное время находится в темной зоне.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

При этом на работе певица уже вся в белом и это послание можно очень просто расшифровать.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Когда я работаю – я счастлива, потому что моя музыка и моя работа – это всегда стимул к жизни, это то, что меня никогда не подводило и я прорвусь и еще многого добьюсь", - отметила эксперт.

Психолог подытожила, что Ани Лорак таким образом расставила свои нынешние приоритеты и дала понять, что работа для нее сейчас находится на первом месте.

Напомним, что в разводе Ани Лорак появилась важная деталь о дочери певицы.

Ранее сообщалось, что бывший продюсер и директор "Ани Лорак продакшн" Сергей Перман сообщил, что после развода певицы с Муратом Налчаджиоглу ей не нужно сочувствовать.

Мы также писали о том, что брат Ани Лорак рассказал подробности о ее разводе.