Лобода со скандалом закончила карьеру: что произошло

Светлана Лобода попала в громкий скандал, который произошел на финале российского шоу "Голос.Дети". Известная певица закончила свою карьеру наставника на этом проекте после победы дочки Алсу Микеллы Абрамовой. Об этом сообщила продюсер Лободы Нателла Крапивина на своей странице в Instagram.

Светлана была наставницей Микеллы и после ее победы в сети разгорелся настоящий скандал. Люди начали писать, что это явная фальсификация и за девочку заплатили ее родители, чтобы именно она стала победителем конкурса.

Первый канал снял с эфира фильм о проекте "Голос. Дети" для того, чтобы пересчитать голоса.

Лобода оскандалилась на шоу "Голос.Дети" (видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети)

При этом Крапивина отметила, что для них это был очень трудный день и призвала, чтобы люди не обвиняли ни в чем детей, поскольку они в этом всем не виноваты.

"Не осуждайте! У меня все. Я думаю, для нас история "голоса" окончена. Спасибо всей нашей команде", - написала она.

Лобода оскандалилась на шоу "Голос.Дети" (скриншот с Instagram)

Вот как отреагировали пользователи сети на победу дочери Алсу, которая даже отключила комментарии в своем Instagram.

Семья получает 1 млн на развитие таланта ребенка. Бл... чуть не проблевалась от этих слов;

Зачем так грубо вытолкнули со сцены участников? Типа деньги не заплатили и на сцене не мешайтесь? Позорище и посмешище на первом канале;

Алсу застряла в нулевых, тогда бы прокатило. Сама себя опозорила и дочери нанесла удар на всю жизнь;

Ержан Максим железобетонно заслужил первое место! Папка и мамка Микеллы, если уж вам так хочется сделать из дочери звезду, то вкладывайте деньги в продюссирование, а не в фальсифицирование. ﻿

Парни по-доброму, без задней мысли обняли и поздравили "победительницу". Чистые детские души! Они поверили взрослым и "честному" голосованию. Быть может, на другой день или чуть позже, родители объяснят ситуацию. Так и заканчивается детство... Нет деда мороза, нет справедливости, время потрачено за зря... Самое страшное, что так хоронят мечты многих тысяч других детей, которые хотели бы поехать на конкурс, но теперь услышат от родителей: "победить невозможно, конкурс куплен, будь как все". Зачем я смотрел этот финал, переживал, гадал? На душе гнетущее состояние, будто являюсь соучастником банды, что сотворила эту грязь! За такой обман должно быть серьезное наказание! Они украли не конкурс, а веру в людей! ﻿

Напомним, что недавно Светлана Лобода стала жертвой мошенника, который "кинул" певицу на деньги.

Ранее сообщалось о том, что Лободу заподозрили в романе с известным шоуменом Александром Реввой.