Под Луганском полицейский выбросил из окна девушку: появились скандальные подробности

В Северодонецке Луганской области полицейский избил свою супругу, а потом выбросил ее с балкона. Инцидент произошел прямо на глазах у малолетнего ребенка. Женщина госпитализировала в больницу с многочисленными травмами.

Пострадавшую 27-летнюю женщину зовут Дарья. Она сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Трагедия разыгралась на глазах ее годовалой дочери. Пьяный отец сначала до полусмерти избил ее мать, а потом выкинул женщину с балкона на 4 этаже. Детали инцидента рассказали на странице Дарьи в Instagram.

Муж Дарьи в тот вечер был в нетрезвом состоянии, он спровоцировал ссору, начал швырять жену по квартире, бил ее по лицу и выкручивал руки. Все это происходило на глазах у годовалой девочки, которая была в истерике от того, что происходит. Дарья просила мужа успокоиться, хотя бы ради ребенка, но мужчина ее не слушал и продолжал насилие. При этом он отобрал у нее телефон, чтобы она не могла позвонить и попросить о помощи. Мужчина угрожал ей, что убьет, а ребенка оставит себе.

В какой-то момент Дарья выбежала на балкон и начала звать на помощь, просить людей вызывать полицию. Муж погнался за ней и приказывал ей замолчать, угрожал выбросить из окна. Все эти крики слышали соседи. В конечном итоге он выбросил девушку с балкона на 4 этаже.

На шум прибежали соседи и обнаружили Дарью на земле. Она просила о помощи и умоляла забрать ребенка из квартиры.

Муж Дарьи выскочил в тот момент, когда соседка попыталась позвонить в полицию и скорую помощь. Он начал выхватывать телефон из рук и сказал, что сначала ему нужно позвонить своему отцу. Полицию и медиков удалось вызвать соседям из дома напротив.

У Дарьи диагностировали: переломы ребер, пробитое легкое, сломанную руку в нескольких местах, открытый перелом руки, травму головы, множественные гематомы и ссадины. Кроме того, она и ее маленькая дочь находятся в ужасном психологическом состоянии и нуждаются в помощи специалиста.

Ее супруга зовут Алексей Конев. Он служит в Северодонецком городском отделении полиции, в звании сержанта. Его отчим – подполковник полиции, также работает в управлении на руководящей должности.

Как сообщили в Instagram девушки, семья Конева уже выдвинула версию, то Дарья хотела покончить с собой. Несмотря на то, что открыто уголовное производство, Алексей Конев находится на свободе.

В полиции сообщили, что производство было открыто еще 9 июня, ведется досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, мы ранее сообщали о том, что полицейский в Луганской области выбросил из окна молодую женщину.