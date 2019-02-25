В мае украинцев ожидает дополнительный выходной: когда именно

Выходным планируется сделать День Европы

В Украине планируется сделать выходным День Европы, к празднованию которого украинцы присоединились еще в 2003 году. Об этом информирует законопроект, который был подан в Верховную Раду.

Примечательно, что этот день празднуется в третью субботу мая, а в Европе - 9-го. Потому что именно 9 мая была провозглашена Декларация Шумана (предложение министра иностранных дел Франции Робера Шумана объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и Западной Германии).

Если депутаты проголосуют "за" и примут данный закон, то в украинском календаре появится еще один выходной в мае. Также есть вероятность введения нового праздника 15 декабря в честь создания Православной церкви в Украине.

Напомним,что весной 2019 года у работников с пятидневной рабочей неделей будет четыре дополнительных выходных дня.

Мы писали, что по данным опроса, который провел КМИС осенью 2018 года, в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество - 82%, Пасха - 82% и Новый год - 75%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.