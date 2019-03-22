Магнитные бури в апреле: украинцев предостерегают об опасности

Новые магнитные бури накроют украинцев уже в апреле. Дни перед Пасхой могут быть не совсем благоприятными, поскольку самочувствие заметно ухудшится. Об этом информирует Главред.

Март в плане геомагнетической активности оказался тяжелым месяцем. В первой половине месяца магнитных бурь было несколько, и они все были средней и сильной интенсивности. Вторая половина месяца будет такой же насыщенной.

Первые дни апреля обещают быть поспокойнее. Однако уже в середине месяца начнутся магнитные возмущения. Незначительные колебания прогнозируются на 12, 16, 22 и 25 апреля.

Практически перед Пасхой, в период с 23 по 25 апреля повысится риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний и поднимется артериальное давление. Также стоит тщательно следить за проявлением хронических болезней.

Украинцев предупреждают, что магнитные бури нередко провоцируют сонливость, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, а также рассеянность.

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