ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти малоизвестные секреты помогут вам меньше платить за коммуналку

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 20:00
Эти малоизвестные секреты помогут вам меньше платить за коммуналку Фото: Как сэкономить электроэнергию и тепло (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Зима в Украине все ближе и становится холоднее. А это значит, что нагрузка на технику в домах начнет расти, вместе с суммами в платежках за коммунальные услуги.

Как экономить электроэнергию и тепло в доме, чтобы меньше платить по счетам - читайте в материале ниже.

Правильное использование бытовой техники

Если у вас установлен специальный счетчик для фиксации электроэнергии по времени суток, то используйте крупную бытовую технику только по ночам - с 23:00 до 07:00. Это поможет существенно сократить счета за электроэнергии.

На ночь можно включать стиральную машину, сушилку или же включать обогреватели только в ночное время.

Также стоит пересмотреть режимы в своей технике. Например, использовать в стиральной машине режим быстрой стирки на 30 или 45 минут вместо 2 часов.

Утепляйте дом правильно

Если у вас есть щели в окнах или дверях, то потеря тепла будет значительной - до 25%. Поэтому вам нужна хорошая теплоизоляция.

Проверьте все щели для утечки воздуха, потолки, окна и двери, и даже пройдитесь по розеткам, выключателям и проводам.

Отрегулируйте настройки своих отопительных приборов. Например, в более новых котлах есть функция, которая позволяет снизить потребление в теплые дни или днем, а ночью прибавить температуру. Снижение температуры в определенные периоды помогает сэкономить до 10-12%.

Если вы собираетесь в командировку или в поездку, то поставьте минимальный режим. Это позволит сохранить тепло, но не будет обогревать помещение вхолостую.

Поменяйте свои привычки

Днем открывайте плотные шторы или жалюзи, особенно, если у вас окна выходят на юг. Позвольте солнечному свету согревать ваше жилье.

Ночью обязательно закрывайте шторы, чтобы удержать тепло внутри помещения. И стоит на зиму повесить на окна плотные шторы до самого пола - они помогут с утечками воздуха.

Дома надевайте многослойную и теплую одежду, теплые носки и тапочки. Чаще пейте горячие напитки.

Когда готовите что-то в духовке - оставьте дверцу духовки после приготовления пищи открытой, чтобы выпустить тепло.

Не забывайте закрывать двери в квартире и сделайте это обязательно с теми помещениями, которые вы не используете.

Очищайте вашу духовку каждые 2-3 месяца, если вы готовите в ней часто и менее 2 раз в год, если готовите в ней редко.

Бережно относитесь к своим бытовым приборам и регулярно их проверяйте, очищайте. Это позволит им меньше потреблять электроэнергии.

Кстати, ранее мы писали о том, какими вещами нужно обязательно запастись на зиму.

А еще рассказывали о том, как можно легко и просто экономить электроэнергию.

Читайте РБК-Украина в Google News
экономия Коммунальные платежи
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь