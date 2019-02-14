МАУ и лоукосты: украинцы возмущены дорогими билетами и плохим сервисом

МАУ вынужден устраивать распродажи и промо-акции, чтобы конкурировать на рынке с лоукостами, напоминает эксперт

На рынках, где активно оперируют лоукостеры на коротких направлениях, сразу возникает тенденция – пассажиры начинают требовать таких же тарифов и таких же выгодных условий на более дорогих и длинных маршрутах. Такое мнение в комментарии для Styler высказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Это негативно отражается на крупных компаниях. Эта тенденция ранее была в Европе, сейчас она наблюдается также и в Украине. Это заставляет и МАУ в том числе прибегать к промоакциям, применять элементы бизнес-модели лоукостеров, придумывать лоукост-тарифы и различные маркетинговые шаги, чтобы удерживать интерес клиентов к своим продуктам", - говорит он.

В соцсетях регулярно бывают негативные отзывы о МАУ. Чаще всего вспоминают их плохой сервис и высокие цены за билеты и за услуги во время авиаперевозки.

"Надо понимать, что большая часть авиапассажиров Украины являются пользователями соцсетей, в отличие от других граждан, которые не могут себе позволить воспользоваться авиаперевозками. С другой стороны, негативные отзывы в соцсетях как раз и распространяются больше всего, а вот положительные отзывы не имеют каких-либо бурных реакций", - говорит Богдан Долинце.

Фото: МАУ (УНИАН)

Тут больше вопрос к коммуникационным отделам авиакомпаний, говорит он.

"Насколько мне известно, кроме новых самолетов с завода значительная часть флота МАУ – это современные самолеты, которые раньше использовались в ЕС и в том числе компанией Ryanair. Они были обновлены, была нанесена маркировка МАУ, и на сегодняшний день они выполняют рейсы в Украине, но под цветами МАУ", - обращает внимание эксперт.

Он добавляет: для самолетов это обычная практика, которая есть в основном одинаковой во всем мире.

"Если говорить о комфорте салона, то мало кто знает, что некоторые самолеты использовались лоукост-перевозчиками, но тогда на них жаловались почему-то меньше. На самом деле, пассажиры не жалуются только на те авиакомпании, которые не летают", - констатирует он.

Напомним, ранее жена украинского актера Ступки резко "наехала" на МАУ.

Также МАУ попала в очередной громкий скандал из-за ненадлежащего качества обслуживания клиентов.