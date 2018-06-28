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"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)

STYLERLIFE        28.06.2018 - 21:12
Фото: facebook.com/Сергій_Мазур
Фото: facebook.com/Сергій_Мазур

Праворадикалы устроили акцию в Конча-Заспе

В Конча-Заспе Киевской области возле летнего детского лагеря "Робинзон" активисты праворадикальной организации "С14" снесли забор. На место происшествия прибыла полиция. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей,  информации о пострадавших нет.

Координатор "С14" Сергей Мазур рассказал на своей странице в соцсети Facebook, что забор незаконно блокировал доступ к Днепру.

"Бойцы АТО, активисты "С14" и "Ветеранского братства" освободили доступ к Днепру для детского лагеря "Робинзон". Мажоры из Конча-Заспы незаконно заблокировали доступ к реке и поплатились за это", – написал Мазур.

 

Фото: facebook.com/Сергій_Мазур

"Были столкновения с титушками и их решалами, задержание "Беркутом" и изъятие оружия у криминалитета. Детали позже. День Конституции удался. Дети счастливы", - добавил он.

"Доступ к Днепру для детского лагеря открыт", - сообщил активист.

Скриншот поста (facebook.com/Сергій_Мазур)

Скриншот поста (facebook.com/Сергій_Мазур)

Напомним, в Киеве провели акцию возле посольства России.

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Теги: активисты, С14, Конча-Заспа, Киевская область
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