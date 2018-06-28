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"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)

STYLERLIFE        28.06.2018 - 21:12
Фото: facebook.com/Сергій_Мазур
Фото: facebook.com/Сергій_Мазур

Праворадикали влаштували акцію в Конча-Заспі

У Конча-Заспі Київської області біля літнього дитячого табору "Робінзон" активісти праворадикальної організації "С14" знесли паркан. На місце події прибула поліція. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на поліцію.

За даними правоохоронців, інформації про потерпілих немає.

Координатор "С14" Сергій Мазур розповів на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що паркан незаконно блокував доступ до Дніпра.

"Бійці АТО, активісти "С14" і "Ветеранського братства" звільнили доступ до Дніпра для дитячого табору "Робінзон". Мажори з Конча-Заспи незаконно заблокували доступ до річки і поплатилися за це", - написав Мазур.

 

Фото: facebook.com/Сергій_Мазур

"Були зіткнення з тітушками та їх рішалами, затримання "Беркутом" і вилучення зброї у криміналітету. Деталі пізніше. День Конституції вдався. Діти щасливі", - додав він.

"Доступ до Дніпра для дитячого табору відкритий", - повідомив активіст.

Скріншот поста (facebook.com/Сергій_Мазур)

Скріншот поста (facebook.com/Сергій_Мазур)

Нагадаємо, в Києві провели акцію біля посольства Росії.

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Теги: активисты, С14, Конча-Заспа, Киевская область
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