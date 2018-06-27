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"Путин играет человеческими жизнями": в Киеве провели акцию возле посольства России (фоторепортаж)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 12:15
Фото: Акция возле посольства России в Киеве (РБК-Украина)
Фото: Акция возле посольства России в Киеве (РБК-Украина)

Активисты требовали освобождения политзаключенных в оккупированном Крыму и РФ

В Киеве под зданием посольства РФ в Украине устроили акцию в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных.

27 июня в 11:00 возле Посольства РФ общественная организация КрымСОС провела акцию "Путин играет человеческими жизнями".

 

Фото: Акция возле посольства России в Киеве (РБК-Украина)

Это уже 24 ежемесячная акция КримSOS, на которой правозащитники требуют от властей России расследовать дела похищенных в Крыму граждан Украины после аннексии полуострова.

 

Фото: Акция возле посольства России в Киеве (РБК-Украина)

На акции собралось несколько десятков человек. Люди вывесили на забор возле посольства имена политзаключенных украинцев в РФ.

 

Фото: Акция возле посольства России в Киеве (РБК-Украина)

Также активисты провели театрализованное выступление, где показали работу ФСБ в России.

Фото: Акция возле посольства России в Киеве (РБК-Украина)

Один из активистов был в маске Путина с мячом, что символизирует проведение ЧМ-2018 в РФ, несмотря на агрессию путинского режима в Украине.

Фото: Акция возле посольства России в Киеве (РБК-Украина)

Ранее сообщалось, что 26 июня отмечается День крымскотатарского флага. В честь праздника в центре Киева прошло традиционное шествие и ряд других мероприятий. 

Сколько украинских политзаключенных в РФ

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Теги: акции, посольство России, политзаключенные
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