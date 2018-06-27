"Путін грає людськими життями": у Києві провели акцію біля посольства Росії (фоторепортаж)

Активісти вимагали звільнення політв'язнів в окупованому Криму і РФ

У Києві під будівлею посольства РФ в Україні влаштували акцію в підтримку незаконно засудженого до РФ українського режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів.

27 червня в 11:00 біля Посольства РФ громадська організація КрымСОС провела акцію "Путін грає людськими життями".

Фото: Акція біля посольства Росії в Києві (РБК-Україна)

Це вже 24 щомісячна акція КримЅОЅ, на якій правозахисники вимагають від влади Росії розслідувати справи викрадених у Криму громадян України після анексії півострова.

Фото: Акція біля посольства Росії в Києві (РБК-Україна)

На акції зібралося кілька десятків людей. Люди вивісили на паркан біля посольства імена політв'язнів українців в РФ.

Фото: Акція біля посольства Росії в Києві (РБК-Україна)

Також активісти провели театралізований виступ, де показали роботу ФСБ в Росії.

Фото: Акція біля посольства Росії в Києві (РБК-Україна)

Один з активістів був у масці Путіна з м'ячем, що символізує проведення ЧС-2018 в РФ, незважаючи на агресію путінського режиму в Україні.

Фото: Акція біля посольства Росії в Києві (РБК-Україна)

Раніше повідомлялося, що 26 червня відзначається День кримськотатарського прапору. На честь свята в центрі Києва пройшла традиційна хода та ряд інших заходів.

Скільки українських політв'язнів в РФ