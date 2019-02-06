Медреформа в Украине: как Уляна Супрун меняла систему здравоохранения

Что изменилось в украинской медицине за последние несколько лет - в материале

Во вторник, 5 февраля, Украину всколыхнула новость о том, что Окружной административный суд Киева временно запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Позже стало известно, что Кабинет Министров обязательно обжалует это решение суда.

В сети сразу же появилось множество реакций на отстранение Уляны Супрун от должности. Так, многие высказали ей свою активную поддержку и обещают собраться в ее поддержку в суде 15 февраля, когда будут рассматривать иск нардепа Игоря Мосийчука касаемо "отсутствия у Уляны Супрун компетенций” (полномочий) для исполнения обязанностей министра здравоохранения. Это активисты считают очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения Украины, которая сейчас проходит по всей стране.

Какие изменения удалось запустить Уляне Супрун, исполняя обязанности министра здравоохранения - в материале.

Продолжается реформа первичного звена

Терапевты, педиатры и семейные врачи начали получать более высокую зарплату в тех медучреждениях, которые присоединились к медреформе. Созданная "с нуля" Национальная служба здоровья Украины стала перечислять деньги в конкретные медучреждения напрямую согласно количеству подписанных с пациентами деклараций. Фактически плата теперь идет за конкретные услуги, предоставленные пациенту.

По всей стране проходит автономизация медицинских учреждений. Там стали самостоятельно решать, как распределять финансирование, какие направления развивать, а от каких стоит отказаться.

Тем временем декларации с семейным врачом подписали уже почти 25 миллионов украинцев. Зная, что зарплата медика будет напрямую зависеть от количества подписанных деклараций, многие врачи завели собственные сайты, странички в соцсетях, стали рекламировать свои услуги, что говорит о появлении рынка медицинских услуг, которые предоставляет государство.

Реформа вторичного звена должна запуститься уже в этом году.

Курс на профилактику и раннюю диагностику болезней

"Курс на профилактику болезней практически впервые за долгое время в Министерстве взяли именно при Уляне Супрун. Профилактика стала активно популяризироваться. Ведь гораздо лучше, да и дешевле, не лечить болезнь на более поздних стадиях, а избегать болезни как таковой", - комментирует для Styler РБК-Украина Отто Стойка, кандидат медицинских наук, главный врач Киевского городского Центра Здоровья, эксперт ОО “Платформа Здоровья”.

Акцент на профилактике, здоровом образе жизни, которым должны теперь заниматься семейные врачи, помогут избежать множества проблем у пациентов, считает он. Также немаловажную роль играет распространение информации о вакцинации. Чем больше люди будут вакцинироваться, тем меньше будут болеть.

Фото: Отто Стойка, главный врач Киевского городского Центра Здоровья, эксперт ОО “Платформа Здоровья” (facebook.com/otto.stoyka)

Переход на международные протоколы лечения

Был начат переход на международные протоколы диагностики и лечения. Это лечение только проверенными, безопасными препаратами с доказанной эффективностью.

"В Украине врачами используется сочетание доказательной и так называемой народной медицины, которая не имеет доказанной эффективности. Внесение доказательной медицины в работы очень важно. Это у многих вызывало неудобства. У нас больше привыкли к тому, что чем больше у врача харизмы, тем больше ему доверяют, основываясь на персоналиях. Сейчас же внимание больше акцентируется на тех методиках, которые точно могут помочь", - говорит эксперт "Платформы Здоровья".

Запустили программу "Доступные Лекарства"

Уже почти два года успешно работает программа "Доступные лекарства" в более чем 7 тысячах аптек страны. Пациентам отпускают лекарства из списка по рецепту бесплатно или с минимальной доплатой.

Прежде всего системой пользуются пациенты с гипертонией, сахарным диабетом и астмой. Семье пациента это позволяет экономить до 1000 грн в месяц. Кстати, недавно Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств, расширив их список.

Обеспечение бесплатными стентами, создание сети центров ангиографии

По словам самой Уляны Супрун, впервые в истории Украины удалось обеспечить 100% потребности в неотложном стентировании, которое пациентам проводят при остром инфаркте. В МОЗ подчеркивают: при остром инфаркте стент в больнице обязаны поставить бесплатно, ведь за него уже заплатило государство.

Кроме того, было закуплено 26 ангиографов и создается сеть центров ангиографии. В них будут проводить стентирование 24/7 365 дней в году. После этого отпадет необходимость проделывать огромный путь в столицу или другие города, чтобы провести такую срочную операцию.

Фото: По словам Супрун, впервые в истории Украины удалось обеспечить 100% потребности в неотложном стентировании, которое пациентам проводят при остром инфаркте (РБК-Украина)

"За инфаркт государство уже заплатило", - говорит заместитель министра Александр Линчевский, подчеркивая, что стенты для вмешательств при остром инфаркте теперь закупают прозрачно и по выгодной цене.

Запущен процесс создания электронной медицины

Созданием электронной медицины систематизируются данные, которые до того хранились на бумаге, а от того – терялись, и был высокий риск их подделки.

"Реестр пациентов, реестр препаратов, позволяют прозрачно распределять средства и вообще очень точно систематизировать все данные, с ними связанные. Туда уже ничего нельзя "просто так" дописать или удалить. К тому же, уже давно известно, что к врачу можно записаться онлайн в интернете, а не выстаивать долгую очередь", - говорит Отто Стойка.

Кроме того, запущен электронный реестр пациентов, требующих инсулинотерапии. Его создание выявило немало "фейковых" рецептов и "мертвых душ" – людей, которые не существовали, но на них продолжали выписывать инсулин.

Закупки лекарств и вакцин стали планировать на долгие сроки

Закупки лекарств и вакцин в Украине временно доверили международным организациям. Плюс – появилось долгосрочное планирование закупок лекарств и вакцин. Планы по закупкам составляются на три года.

"Это вносит предсказуемость в обеспечение страны вакцинами, вместо того чтобы решать все хаотично, когда происходят вспышки тех или иных болезней и что-то делать в спешке. Тут возразить просто нечего! Супрун в этом плане оказалась человеком на своем месте. Открылись возможности для тех, кто хочет учиться и работать более эффективно", - говорит эксперт "Платформы Здоровья" Отто Стойка.

По его словам, сейчас стоит задача продолжить процесс реформ и наладить новую систему, а не все прекращать и начинать какие-то неизвестные изменения заново.

Электронные рецепты и электронные больничные

По словам заместителя министра Павла Ковтонюка, в 2019-м году Минздрав начнет широко запускать электронные инструменты для врачей и пациентов.

"Сейчас декларация с врачом заключается в электронном виде. С 2019-го года года семейные врачи уже начнут заводить электронные медицинские карты каждому своему пациенту. В середине года заработают: 1) электронные рецепты на программу" Доступные лекарства ", 2) электронные больничные, которых мы тоже так долго ожидаем ", - рассказывают в Минздраве.

Изменить мышление

Часто звучат популистские лозунги вроде “посмотрите, во что Супрун превратила украинскую медицину”, приводя мало конкретных примеров. Когда же говорят об плохом состоянии больниц в Украине, то часто не упоминают о том, что материально-техническое и другое обеспечение медучреждений во многом зависит именно от местных властей, а не конкретно от Супрун.

Поскольку процесс изменений в рамках медреформы начат сравнительно недавно, то результаты будут заметны в некоторой перспективе, подчеркивают эксперты сферы здравоохранения.

Но что может помешать воплощать реформы быстрее?

Популизм политиков и саботаж на местах

Во многом именно местные бюджеты теперь ответственны за то, как будут функционировать медучреждения на местах, а не Министерство. Часто изменения саботируют или представители местных советов, или врачи или главврачи. В частности, пациентам некоторая информация может подаваться неверно.

Например, о том, что Минздрав будет закрывать больницы. Хотя в реальности, например, больница не смогла правильно распределить свои средства, или же на ее финансирование не хватило денег из местного бюджета.

Так, в регионах, где местная власть работает более эффективно, проходит строительство сельских амбулаторий, своевременная закупка лекарств, принимаются другие эффективные управленческие решения. Где эффективность низкая, там и изменений мало или вообще нет.

Фото: Закупки лекарств и вакцин в Украине доверили международным организациям (УНИАН)

Низкая активность врачей

Многие врачи не могут свыкнуться с мыслью о том, что нужно конкурировать, рекламировать свои услуги, чтобы заработать больше. Многим врачам в регионах сложно привыкнуть к увеличению обязанностей.

Привыкнув к старым стандартам, многим перестроиться на новую систему крайне сложно. К тому же, приходится осваивать компьютер. Без которого, конечно, не обходится медицинское обслуживание во всех развитых странах. К сожалению, многие представители государственной медицины просто не хотят сами участвовать в изменениях.

Финансовая сторона

В мае в интервью РБК-Украина заместитель министра Павел Ковтонюк, отвечая на вопрос о том, какой тариф Минздрав попросит заложить в госбюджет-2019, сказал, что эти цифры будут зависеть от возможностей государственной казны. Расходов, предусматриваемых Минфином на изменения в медицине, может не хватить. Впрочем, это уже вечный вопрос - на какие цели дать больше средств, а на какие - меньше.

К тому же, далеко не везде на местах средства распределяются эффективно. В Минздраве подчеркивают: украинцам на местах нужно требовать от местной власти, которую они избирали, справедливого распределение бюджета так, чтобы на медицину выделяли достаточно средств.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что даст украинцам легализация марихуаны в медицинских целях.

Как сообщалось, ранее Уляна Супрун рассказала украинцам, чем можно заменить ежедневные пробежки.