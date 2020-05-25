Меган Маркл заявила о заговоре против нее со стороны королевской семьи

Меган Маркл обвинила королевскую семью и придворных в заговоре против нее. Мысли о заговоре появились после сообщений о том, что покинуть королевскую семью решил принц Гарри, а не его супруга. Об этом рассказала подруга герцогини Сассекской, которая решила не разглашать своего имени.

По ее словам, заговор против Меган Маркл начинался еще до ее свадьбы с принцем Гарри. А конкретно после того, как она поселилась у него Кенсингтонском дворце.

Когда пара перебралась в виндзорский Фрогмор-коттедж, Меган опасалась того, что ее репутацию пытаются испортить из-за ее "американского стиля управления ". Именно поэтому Меган мало с кем общалась после переезда в Винздор.

По мнению подруги Меган Маркл, герцогиня чувствовала себя не в своей тарелке с самого начала. И это была совсем не так жизнь, к которой она привыкла. При этом она захотела уйти от этого. Об этом сообщает The Sunday Times.

У нее обострилось чувство одиночества, и она очень сильно горевала без своей матери и друзей из Лос-Анджелеса. При этом главным решением покинуть королевскую семью и переехать в США было стремление к финансовой независимости. Без возможности зарабатывать деньги Меган чувствовала себя нереализованной.

Стоит отметить, что королевский биограф Том Куинн заявил, что принц Гарри не сможет полностью приспособиться к жизни в Америке. В отличие от своей жены у него нет близких в США. Кроме того, он никогда сам не зарабатывал на жизнь.

Куинн заявил, что принцу Гарри в Америке будет гораздо сложнее, чем Меган Маркл в Англии, поскольку он не такой крутой и жесткий, как его жена.

Напомним, что по словам инсайдера, Меган не хотела, чтобы ее супруг отказывался от королевских обязанностей.

Ранее сообщалось о том, что действующий участник Тайного совета Норман Бейкер обвинил принца Гарри и Меган Маркл в воровстве 53 миллионов долларов.