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Меган Маркл и принца Гарри обвинили в воровстве 53 млн долларов

STYLERЖизнь    25.05.2020 - 07:03
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в воровстве 53 млн долларов
Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/SussexRoyalBaby)

Герцога и герцогиню Сассекских обвиняют в воровстве крупной суммы

Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал. На этот раз бывший член Парламента, а сейчас действующий участник Тайного совета Норман Бейкер заявил, что герцог и герцогиня Сассекские специально "выудили" у британских налогоплательщиков миллионы долларов, перед тем, как переехать в Лос-Анджелес.

Бейкер сообщил, что с момента свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась в мае 2018 года, жители Великобритании отдали супругам около 44 миллиона фунтов стерлингов, что составляет около 53 миллионов долларов "чтобы обеспечить их всем, чего они желают".

Он также посчитал, что свадьба герцогов обошлась налогоплательщикам почти в 41 миллион долларов, из которых королевская семья заплатила только 2,4 миллиона. При этом свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон обошлась в чуть более 24 миллионов долларов. Об этом сообщает Page Six.

Ремонт апартаментов в Кенсингтонском дворце обошелся казне в 1,7 миллиона долларов. При этом дворец так и не устроил принца Гарри и Меган, и они попросили еще 2,9 миллиона на ремонт Фрогмор-хауз.

Бейкер также сообщил, что за время пребывания в Лондоне Меган Маркл приобрела большую коллекцию украшений, стоимость которых превышает 700 тысяч долларов. При этом он подчеркнул, что такого расточительства не позволяла себе даже принцесса Диана.

Кроме того, Гарри и Меган пускали деньги налогоплательщиков на свою охрану, сотрудников и путешествия. Им также помогает принц Чарльз, который тоже берет деньги из казны.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с финансовыми сложностями из-за пандемии. При этом принц Гарри вынужден распродавать личные вещи.

Ранее сообщалось о том, что роскошный особняк Меган Маркл и принца Гарри в США показали на фото. При этом его аренда составляет 20-40 тысяч долларов в месяц. Дом принадлежит американскому актеру и режиссеру Тайлеру Перри.

Стоит отметить, что принц Гарри также избавился от своих эксклюзивных ружей ручной работы. Он продал их за 62 тысячи долларов.

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Автор: Иван Романенко

Теги Новости Украины Меган Марклпринц Гарри
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