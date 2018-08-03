"Месяц без пакета": как украинка решилась на важный эксперимент и что из этого вышло

Фото: Эксперимент "месяц без пакета"и сортировка мусора (коллаж РБК-Украина)

Заботиться о природе не стыдно, уверена Мирослава Тыминская. Она решила не использовать полиэтиленовых пакетов в течение месяца и планирует сделать это образом жизни

В Украине ежедневно выбрасывают множество мусора, который наносит колоссальный вред природе и здоровью людей. Отдельный вред несут полиэтиленовые пакеты. В их производстве используют свинец, который имеет токсическое действие на организм и приводит к целому ряду болезней, особенно если постоянно заворачивать в них еду. Кроме того, на свалках пакеты практически не разлагаются.

В полиэтиленовых пакетах продукты быстро портятся. К тому же, на производстве для соединения швов упаковки часто используют вредный для организма клей. Полиэтилен выделяет токсины, когда его замораживают вместе с продуктами или нагревают.

Фото: Киевлянка Мирослава Тыминская решила провести эксперимент – месяц без полиэтиленового пакета (instagram.com/miroslava_pingvin)

В мае 2018 года Еврокомиссия инициировала запрет на одноразовую посуду из пластика, а с 1 июля 2018 года в Австралии запретили использовать пластиковые пакеты, а штрафы для нарушителей могут составлять более 4,6 тысячи долларов США.

Киевлянка Мирослава Тыминская решила провести эксперимент – месяц не использовать полиэтиленовые пакеты. По ее словам, четырьмя неделями эксперимент не завершится – она и дальше планирует не использовать пластик. Как проходил эксперимент и как каждый из нас может позаботиться об экологии – в материале Styler.

Начинать с маленьких шагов

"Когда начала интересоваться этой темой, то поняла, что ситуация с загрязнением окружающей среды - очень серьезная и угрожающая. Узнала о движении Zero Waste и подумала: если кто-то может, то почему не могу я? Решила начать с малого и попробовать", - вспоминает идею эксперимента Мирослава.

Zero Waste – глобальная философия. В переводе с английского означает "ноль отходов". Направлена на поощрение менять жизненные циклы и ресурсы так, чтобы все продукты можно было использовать повторно. Цель движения в том, чтобы отходы не попадали на свалки и не загрязняли среду.

Люди, которые стараются придерживаться принципов этого движения, в быту берут с собой в магазины мешочки для овощей, фруктов, круп и других продуктов вместо токсичных пакетов, которые загрязняют среду. В Zero Waste важно уменьшать объем мусора, который производит каждый человек.

Фото: Покупать без пакетов можно практически любые продукты, уверена Мирослава Тыминская (instagram.com/miroslava_pingvin)

"Конечно, радикально изменить свое мышление – это трудно, поэтому просто можно начать с маленьких шагов. Я решила с первого июля этого года не использовать полиэтиленовых пакетов и для себя фиксировать выводы из этого, фотографировать покупки. Такой себе эксперимент вживую. Начала выкладывать фото с описаниями на своей странице в Instagram и не просто писать, что я не взяла пакет, а не взяла пакет, когда покупала, скажем, картошку или еще что-то", - рассказывает Мирослава.

Продукты она покупает чаще на рынках и ярмарках, чем в супермаркетах.

"Там сколько скажешь, столько и взвесят. В магазинах же, если мне нужно гречка или рис, я взвешиваю в мешочки, которые беру с собой. Относительно таких продуктов как бананы или персики – мне нравится система, когда можно не клеить стикеры с ценой на них, а взвешивать на кассе", - говорит она.

Фото: Своим опытом эксперимента девушка делится на странице в Instagram (instagram.com/miroslava_pingvin)

За месяц, который для Мирославы прошел без использования вредных и токсичных для окружающей среды полиэтиленовых пакетов, у девушки появилась привычка постоянно носить с собой только один пакет, а чаще - сумку или мешочек.

"Это даже является стимулом не покупать лишнего. Когда вижу что-то, а сумки с собой у меня нет, я могу продукт и не купить. Важно, чтобы это все шло спокойно и без крайностей: я специально не ищу магазины, где продают что-то упакованное, не еду через половину города, чтобы купить что-то, что будет упаковано так, как мне надо", - объясняет она.

"Или тех, кто делает покупки без пакетов, в Киеве уже много, или продавцам просто все равно, зачем вы это делаете"

Привыкнуть к отсутствию пакетов трудно совсем не было, говорит Мирослава Тиминская.

"Я бы не сказала, что за этот месяц был дискомфорт в быту. Я ни разу не слышала ни от одного кассира в супермаркете или продавца на рынке фраз вроде: "я вам этого не взвешу" или "я вам не продам, что вы здесь со своей котомкой тут пришли". На котомки реагировали очень спокойно", - вспоминает она.

Когда девушка только начинала эксперимент, то готовилась к тому, что к сумкам продавцы могут относиться негативно. Была готова ответить им что-то вроде: "я вам наоборот пакет экономлю, вы же потом используете его для другого", или готова была открыть сумку и показать, что там ничего, кроме крупы или конфет, нет. Но продавцы и кассиры о сумках Мирославу просто ничего не спрашивали.

"Впервые я пошла в большой супермаркет и набрала сахар в большую сумку. Стояла на кассе, готовилась развернуть котомку и объяснять, почему я ее взяла, а не пакет. Но продавец ничего не спросила!” - удивилась она.

Фото: Овощи и фрукты можно класть в мешочки (instagram.com/miroslava_pingvin)

Тогда Мирослава решила провести эксперимент и сходить за такими покупками в различные супермаркеты.

“Побывала в разных сетях, но ни в одном магазине меня сумках никто не спрашивал. Это абсолютно никого не интересовало. После этого у меня с'появилось две мысли: либо тех, кто делает покупки без пакетов, в Киеве уже много, или продавцам просто все равно, зачем вы это делаете”, - говорит она.

Как-то Мирослава покупала в супермаркете конфеты и положила два разные виды сладостей в одну сумку и налепила на нее же две разные наклейки с ценой.

"Продавец просто перечислила конфеты, говорит – все хорошо. Другая просто переспросила, действительно ли там два вида конфет, и все. Также мне не говорили, что не продадут чего-то. Из своего опыта я вижу, что большинство людей – совсем не такие, и это скорее исключение. Это такие случаи, когда в голове человека полно стереотипов, но я с таким не сталкивалась", - говорит она.

На рынках или на ярмарках к использованию Мирославой сумок вместо пакетов тоже отнеслись хорошо, добавляет девушка.

"Продавцы взвешивают коробку, от веса рыбы или мяса отнимают граммов сто"

А как без пакетов взвешивать мясо, рыбу, сыр и другие продукты? Для этого Мирослава берет с собой пластиковую тару, в которую может поместиться примерно килограмм продукта.

"Мясо мы едим, но редко. Покупаем около килограмма мяса за месяц, не больше. Мясо я покупаю на рынке. Прошу взвесить и кладу в пластиковую коробку. Также можно в нее положить селедку или другую рыбу. Так же покупаю сыр. Например, фету. Это выглядит так: продавцы взвешивают сначала коробку, потом сясо. Затем от веса рыбы или мяса отнимают граммов сто. Тоже ни разу не спросили, зачем я это делаю", - рассказывает Мирослава.





Фото: Мясо, рыбу или сыр Мирослава кладет в пластиковые коробки (instagram.com/miroslava_pingvin)

Супермаркеты, которые предлагают готовую еду вроде салатов, продают порции блюд только в своей таре и не практически никогда не соглашаются класть в тару, которую покупатель принес с собой. Это объясняется правилами санитарной безопасности, ведь нет гарантий, что клиент принес чистую посудину.

"На рынке с этим проще. Я всегда кладу мясо или рыбу в предварительно хорошо помытую тару", - говорит она.

"Когда мне заплатили за сданный мусор деньги, вряд ли кто-то потом выбросит его на помойку"

Кроме отказа от пакетов, семья Мирославы также начала сортировать мусор и сдавать его в пункты приема вторсырья.

"Сортировать на самом деле очень просто. Есть такие вещи, которые мы раньше не сортировали. Например, фольга от шоколада и других продуктов. Я вообще не знала, что ее тоже можно утилизировать. Фольгу, как оказалось, тоже можно складывать и нести в пункт приема "Київвторміськресурси” или в пункты от общественного проекта "Україна без сміття". На их сайте можно найти информацию о том, как сортировать и куда нести. Они также принимают стаканы от сметаны, йогуртов. И, конечно, пакеты. Но вместо того, чтобы сдавать пакеты, мне проще от них отказаться", - объясняет Мирослава.

Кроме того, информацию о местонахождении пунктов приема вторсырья от компании "Київвторміськресурси" можно найти на интерактивной карте, которая показывает локацию пунктов в Киеве, Вышгороде, Броварах и в Борисполе.

В пунктах приема вторсырья можно сдать макулатуру, стекло, алюминиевые банки из-под пива и сладкой воды, полиэтилен, пластиковые бутылки и другие бытовые отходы.

Фото: А вот так девушка покупает сладости на развес (instagram.com/miroslava_pingvin)

"Сейчас также принимают пакеты от макарон, от гречки, которые называют шуршиками. Бутылки от воды, пива, вина, консервные банки – все это можно сдавать, сортировать. Деньги, конечно, за это дают небольшие, но дело тут скорее не в сумме денег. А в том, что когда мне заплатили за сданный мусор деньги, то вряд ли кто-то потом выбросит его на помойку", - говорит Мирослава Тыминская.

По ее словам, значительно надежнее сдать мусор в специальные пункты приема вторсырья, чем выбрасывать в баки, которые стоят по городу.

Во-первых, туда прохожие выбрасывают и другой мусор, смешивая пластик с органикой, которое вряд ли кто-то потом будет сортировать. Во-вторых, множество людей видели, как отсортированный пластик сбрасывали в один мусоровоз к другому мусору и так вывозили.

"Также есть ресурс под названием Recyclemap.org. Там можно ввести свой город, посмотреть по категориям, где принимают бутылки, где принимают батарейки, а где - макулатуру и так далее. Можно посмотреть по карте, где пункт приема поближе к дому, куда ближе нести. Чтобы отвезти куда-то лишь пару бутылок, далеко специально я не еду. У нас раньше недалеко от дома, минутах в десяти ходьбы, был киоск "Киевгорвторресурсов". Потом киоск за какие-то нарушения закрыли и снесли, а другого нет. Также сдаю в пункт в гаражах, туда мне пройтись минут пять. Думаю, такие "гаражи" есть в каждом районе, их много", - рассказывает она.

"Эксперимент "месяц без пакета" не заканчивается. Будет год без пакета, десять лет без пакета"

С практической точки зрения сортировки мусора не приносит никаких трудностей и не вносит дискомфорта в быт, уверяет Мирослава Тыминская.

"У нас на балконе стоит обычная картонная коробка. Почему-то есть стереотип, что для сортировки надо заставить все помещение кучей разных коробок. Это на самом деле совсем не так! Все, что нужно сдать на сортировку, надо помыть и сплющить, поэтому места это занимает очень и очень мало. Помыл хорошо, наступил на нее, сплюснул, положил в коробку – и все. В ту самую коробку кладу и тетрапак от соков. Никаких проблем. Если нет балкона, коробку можно поставить под столом, она не будет мешать. Никаких посторонних запахов тоже не будет", - делится впечатлениями Мирослава.

Фото: Никто из продавцов и кассиров не делал замечания о сумках вместо пакетов, говорит Мирослава (instagram.com/miroslava_pingvin)

Она советует начать с малого: можно сначала отказаться от пакетов или начать сортировать пластик, а не все сразу. Тем более не стоит стесняться ходить в магазин с сумочками вместо пакетов, говорит она.

Мирослава планирует не использовать пакеты и дальше.

"Эксперимент "месяц без пакета" не заканчивается. Будет год без пакета, десять лет без пакета. Все это впереди. Я за это время не имела ни одного случая агрессии, непонимания. Никакого неприятия, наоборот – бывает, очень хвалят. Например, вместо пластиковой бутылки воды, которая стоит сейчас гривен 10-11, можно купить стеклянную, и набирать воду в пунктах, где цена – около одной гривны за литр. Это еще и экономия. И потом, даже если кто-то скажет, что не будет вам продавать гречку или сахар в сумке вместо пакета, это не повод отступить от вашего принципа. Ведь жить, уменьшая вредное воздействие на окружающую среду – это модно, нужно и важно. Заботиться о природе – не стыдно", - обращает внимание Мирослава.

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