В Минздраве отменили перчатки и рассказали, где маски не нужны

В Минздраве рассказали, где можно ходить без защитной маски, а в каких местах ее правильное ношение обязательно. Кроме того, в ведомстве посоветовали вместо одноразовых перчаток мыть руки.

Так, на улице маску носить не нужно (если вы одни или с семьей), но заходя в помещение, где есть большое скопление людей, ее нужно обязательно надевать. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в программе "Право на владу".

Он говорит, что после введения карантина на Минздрав обрушился шквал критики из-за требования обязательно надевать маску. Но позже в ВОЗ подтвердили, что маску должны носить все в условиях пандемии. Это правило касается только мест со скоплением людей.

"Мы не говорим про ношение масок на улице. Да, на улице мы сегодня можем ходить без маски. Заходя в общественные здания, мы должны надевать маску на лицо, которая прикрывает рот и нос", - высказался Виктор Ляшко.

А вот вместо перчаток главный санитарный врач порекомендовал часто мыть руки с мылом или же обрабатывать их антисептиком.

Напомним, что в пятницу, 19 июня, в Украине очередной "антирекорд" по коронавирусу - 921 новый случай. 18 июня было 829 заболевших за сутки, а 17-го - 758.

В Минздраве, тем временем, дали простое объяснение резкому скачку коронавируса.

Также сообщается, что в Китае вспышка нового коронавируса, которым заразились еще десятки людей.