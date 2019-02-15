А могла быть принцессой: почему Меган Маркл всего лишь герцогиня

Историк и журналист рассказали о титулах жен британских принцев

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон вступила в брак с принцем Уильямом, а Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, они получили титулы герцогини Кембриджской и герцогини Сассексской, а не принцесс. Теперь стало известно почему так произошло. Об этом сообщает Daily Express.

Размышления о причине этого решения возникли с тех пор, как Уильям и Кейт поженились в 2011 году, а Гарри и Меган - в 2018 году. Сейчас историк Кейт Уильямс и королевский журналист Виктория Арбитер утверждают, что ключ к загадке связан с титулом Камиллы, герцогини Корнуоллской.

Арбитер заявила, что, несмотря на то, что Камилла по праву считается принцессой Уэльской, 71-летняя женщина получила титул герцогини Корнуоллской, после того как вышла замуж за принца Чарльза в 2005 году.

Она рассказала, что такой выбор был сделан из уважения к принцессе Диане, которая умерла за восемь лет до свадьбы.

"Вот почему они герцогини - потому что Камилла является герцогиней", - добавила Кейт Уильямс.

Первую жену Чарльза обычно называли принцессой Дианой, хотя это не совсем верно, поскольку официально она являлась "Дианой, принцессой Уэльской". Это связано с тем, что титул ей достался благодаря браку, а не по праву рождения.

Та же самая ситуация и с Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Их должны были бы называть не "принцесса Кейт" и "принцесса Меган", а "Кэтрин, принцесса Уильям Уэльская" и "Меган, принцесса Генри Уэльская".

Стоит отметить, что после того, как Чарльз станет королем, его жена получит титул королева-консорт. Но пока что неизвестно, будет ли Камилла пользоваться королевским титулом.

После замужества, чтобы не вызывать волнений в обществе, было объявлено о том, что в будущем она будет именоваться принцессой-консорт.

Напомним, что будущего ребенка Меган Маркл будут растить отдельно от детей Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось, что Королева Елизавета ІІ раскритиковала Меган Маркл после скандала с письмом своему отцу.