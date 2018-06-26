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"Моральное удовлетворение": на Закарпатье семья покинула город, чтобы заняться зеленым туризмом в горном селе

STYLERLIFE        26.06.2018 - 16:34
Фото: Карпаты (facebook olgauko)
Фото: Карпаты (facebook olgauko)

Семья решила начать собственный бизнес и заняться зеленым туризмом

В сети время от времени появляется информация о людях, которые устают от городской суеты, переезжают в села, поближе к природе. Но есть такие, которые даже переехав в глушь, сумели начать успешный бизнес. Так, в Рахове, что на Закарпатье, семья покинула город, чтобы начать успешный бизнес в горном селе, пишет газета "Экспресс".

Семья зарабатывает сельским зеленым туризмом уже около десяти лет. Таким делом глава семейства Василий решил заниматься, когда вышел на пенсию.

"Мы жили в городской квартире. Но решили продать ее, машину, вложили деньги в ремонт родительского дома в Рахове... И стали арендовать туристам одну из комнат", - вспоминает он.

Господин Василий говорит, что им с женой повезло, потому что еще давно они приняли участие в конкурсе на выделение небольшого гранта. Семья получила 3,5 тысячи евро и за эти деньги сделали ремонт в двух комнатах, отдельный вход в дом, оборудовали небольшую кухню, санузел, озеленили территорию, возвели беседку.

На заработанные от первых туристов деньги переделали крышу, и в них вышел еще один, третий этаж, где распланировали три комнаты.

Василий отмечает, что в расширение бизнеса он вкладывал все имеющиеся средства.

"Кроме того, взяли два кредита, это 6 тысяч долларов. Также одолжили деньги у друзей. В общем вложили 40 тысяч долларов, делали это в течение 10 лет. Да, сумма большая, но это дело — весьма выгодна", - говорит владелец усадьбы.

В издании узнали, что двухместный номер в этой усадьбе стоит 300 гривен за сутки. Студентам и пенсионерам хозяева могут дать скидку и поселить за 100 гривен с человека вместо 160-ти.

"Добавлю, что, кроме денег, получаю большое моральное удовлетворение от этого дела, от семейного бизнеса", — резюмирует Василий.

Ранее сообщалось, что жители города Яремче Ивано-Франковской области недовольны ремонтом улицы. На фотографиях, опубликованных местной жительницей Татьяной Рымарук, показано, как выглядит одна из улиц в городе, который называют центром "зеленого" туризма. По ее словам, ехать по такой дороге невозможно.

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Теги: Карпаты, туризм
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