"Моральне задоволення": на Закарпатті сім'я покинула місто, щоб зайнятися зеленим туризмом у гірському селі

Родина вирішила започаткувати власний бізнес і зайнятися зеленим туризмом

В мережі час від часу з'являється інформація про людей, які втомлюються від міської суєти, переїжджають у села, поближче до природи. Але є такі, які навіть, переїхавши у глухомань, зуміли започаткувати успішний бізнес. Так, у Рахові, що на Закарпатті, сім'я покинула місто, щоб започаткувати успішний бізнес у гірському селі, пише газета "Експрес".

Сім'я заробляє сільським зеленим туризмом уже близько десяти років. Такою справою глава родини Василь вирішив займатися, коли вийшов на пенсію.

"Ми жили в міській квартирі. Але вирішили продати її, машину, вклали гроші в ремонт батьківського будинку в Рахові... І стали орендувати туристам одну з кімнат", - згадує він.

Пан Василь каже, що їм з дружиною пощастило, бо ще давно вони взяли участь у конкурсі на виділення невеличкого гранту. Родина отримала 3,5 тисячі євро і за ці гроші зробили ремонт у двох кімнатах, окремий вхід у будинок, обладнали невелику кухню, санвузол, озеленили територію, звели альтанку.

На зароблені від перших туристів гроші переробили дах, і в них вийшов ще один, третій поверх, де розпланували три кімнати.

Василь зазначає, що у розширення бізнесу він вкладав всі наявні кошти.

"Крім того, взяли два кредити, це 6 тисяч доларів. Також позичили гроші у друзів. Загалом вклали 40 тисяч доларів, робили це протягом 10 років. Так, сума велика, але ця справа — доволі вигідна", - каже власник садиби.

У виданні дізналися, що двомісний номер у цій садибі коштує 300 гривень за добу. Студентам і пенсіонерам господарі можуть дати знижку й поселити за 100 гривень з особи замість 160-ти.

"Додам, що, крім грошей, дістаю велике моральне задоволення від цієї справи, від сімейного бізнесу", — резюмує пан Василь.

Раніше повідомлялося, що жителі міста Яремче Івано-Франківської області незадоволені ремонтом вулиці. На фотографіях, опублікованих місцевою жителькою Тетяною Римарук, показано, як виглядає одна з вулиць в місті, яке називають центром "зеленого" туризму. За її словами, їхати по такій дорозі неможливо.

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