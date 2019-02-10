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Мощный ветер с осадками: украинцев предупредили о похолодании

STYLERЖизнь    10.02.2019 - 20:47
Мощный ветер с осадками: украинцев предупредили о похолодании
Иллюстративное фото (facebook.com/Odessavfoto)

В некоторых областях ветер будет достигать сильных порывов

В Украине в понедельник, 11 февраля, ожидается довольно ветренная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook предупреждает о похолодании с начала недели.

Отмечается, что  завтра в южных регионах ветер будет достигать сильных порывов.

"Поэтому, несмотря на завтрашнюю плюсовую температуру воздуха, обязательно возьмите что-то на голову и на шею - так как будет продувать мощно", - говорится в публикации.

11 февраля температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +2... +5 градусов.

Мощный ветер с осадками: украинцев предупредили о похолодании

Фото: facebook.com/tala.didenko

На Юге и в западных регионах столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов. В Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается от 0 до +3 градусов.

Синоптик сообщает, что дожди будут идти на Западе, а в Карпатах - с мокрым снегом.

В понедельник ближе к вечеру осадки доберутся до Винницкой, Житомирской и Киевской областей.

На остальной территории Украины будет сухо.

В Киеве завтра прогнозируется сильный южный ветер. Температура воздуха составит от +2 до +4 градусов. В дневное время осадки не ожидаются, а вот вечером будет идти дождь. 

Мощный ветер с осадками: украинцев предупредили о похолодании

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также Диденко предупреждает, что во вторник, 12 февраля, дождь смешается с мокрым снегом и охватит значительную часть Украины. Начнется похолодание.

"Это февральское синоптическое терпение - самое хрупкое", - отметила она.

Мощный ветер с осадками: украинцев предупредили о похолодании

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Украине.

Также мы писали о том, что недавно народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать украинцам в первый месяц весны.

Холодно и пасмурно: синоптики рассказали, когда изменится погода Синоптик предупредила о внезапном изменении погоды в Украине
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