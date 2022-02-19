И к мясу, и в салат: эта полезная специя изменит вкус ваших блюд до неузнаваемости

Мясные блюда

С помощью корицы можно легко улучшить вкус мяса и сделать его не таким резким. Для этого небольшое количество специи добавляют в мясной фарш.

А можете поэкспериментировать на кухне и воспользоваться таким советом: перед запеканием мясо натрите смесью корицы и горчицы. Блюдо приобретет потрясающий вкус и аромат!

Блюда из творога

Творог с корицей - отменное сочетание (www.pexels.com)

Творога с корицей - классика кулинарии. Любое блюдо с таким сочетание становится более аппетитным и ароматным.

Щепотка специи превратит традиционные сырники в необычный десерт, достойный ресторана. Пряность можно добавлять и в привычные творожные запеканки.

А для тех, кто не хочет тратить много сил и времени на готовку, подойдет експресс-вариант: просто украсить порцию творога медом с корицей. Аромат и вкус вас покорят!

Домашний лимонад

Вкус собственноручно приготовленного лимонада заиграет по-новому, если добавить в напиток корицу. Пряность идеально сочетается с традиционным имбирным напитком и есть в глинтвейне. Также можно добавить специю в смузи – выйдет оригинальный вариант.

Блюда с яблоками и ягодами

Корца отлично "уживается" с ягодами и яблоками (www.pexels.com)

Классическая парочка яблоко+корица - это всегда беспроигрышный вариант. Также пряность прекрасно сочетается и с другими фруктами и ягодами.

Заправки и соусы

Для любителей кулинарных экспериментов есть хорошая новость - корицу можно добавлять в соусы и заправки для придания им пряного оригинального вкуса. Даже заправки для салатов заиграют по-новому после введения этой специи.

Каша станет вкуснее

Сладкие каши - хороший способ разнообразить меню. Попробуйте добавить в такое блюдо немного корицы - вы получите полезнейший вариант! Эта пряность улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и нормализует кровообращение и память!