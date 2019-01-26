Начнут забирать машины: у "евробляхеров" появились новые проблемы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Штрафы вырастут уже с мая

Уже в конце мая этого года вступают в силу штрафные санкции в отношении "евроблях", из-за которых можно будет потерять не растаможенное авто. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

Так, согласно закону, штрафы за использование авто на еврономерах возрастут до 170 тысяч гривен. Более того, в отдельных случаях можно будет даже потерять транспорт.

"Обращаем внимание, что законодательством устанавливается наказание не только для лиц, которые ввезли авто на еврономерах на территорию Украины, но и для тех, кто ними управляет. К тому же, с конца мая поточного года штрафные санкции, которые применяются, вырастут до 170 тысяч гривен, а в отдельных случаях применяется возможность конфискации авто", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили, что вступили в силу законы в Налоговый и Таможенный кодексы Украины в части переведения машины на еврономерах на украинские "бляхи".

Напомним, что за сутки в Украине растаможили рекордное количество "евроблях".

Мы писали, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

Также мы писали, что в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на "еврономерах".