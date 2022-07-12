Назван перечень врачей, которых необходимо проходить ежегодно: этим нельзя пренебрегать
Check-up - это комплексное обследование, которое проводится для полной оценки состояния здоровья. Его нужно проходить каждому человеку ежегодно.
Об этом пишет "Uahealth" в Instagram.
Специалисты говорят, что осмотр стоит начинать с разговора с терапевтом. Есть много факторов, которые влияют на то, какие анализы сдавать и как часто к каким врачам ходить: возраст, генетические заболевания и самочувствие. Однако базовый пакет все же есть.
Общий обзор для всех включает:
- Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
- Общий холестерин;
- Уровень глюкозы крови;
- Общий анализ мочи;
- Анализ на ТТГ (тиреотропный гормон);
- Тест на ВИЧ, гепатит В, гепатит С;
- Осмотр у стоматолога (дважды в год);
- Консультация офтальмолога и при необходимости коррекция зрения;
- Профилактические прививки по календарю;
- Рентгенологическое исследование легких.
Для женщин дополнительно необходимо пройти следующие обследования:
- Консультация гинеколога;
- Маммолог;
- ПАП-тест;
- Цитологическое исследование.
Дополнительно для мужчин:
- Консультация уролога;
- Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь).
После 40 лет к списку диаграммы для всех добавляется:
- Электрокардиограмма;
- Контроль давления.
Также для мужчин после 40 лет важно пройти:
- Анализ крови на PSA (простато-специфический антиген) - это онкомаркер простаты, который нужно сдавать после 40 лет.
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