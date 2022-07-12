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Назван перечень врачей, которых необходимо проходить ежегодно: этим нельзя пренебрегать

Новина українською →
Вторник 12 июля 2022 12:08
Назван перечень врачей, которых необходимо проходить ежегодно: этим нельзя пренебрегать Каких врачей нужно проходить каждый год (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Check-up - это комплексное обследование, которое проводится для полной оценки состояния здоровья. Его нужно проходить каждому человеку ежегодно.

Об этом пишет "Uahealth" в Instagram.

Специалисты говорят, что осмотр стоит начинать с разговора с терапевтом. Есть много факторов, которые влияют на то, какие анализы сдавать и как часто к каким врачам ходить: возраст, генетические заболевания и самочувствие. Однако базовый пакет все же есть.

Общий обзор для всех включает:

  • Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
  • Общий холестерин;
  • Уровень глюкозы крови;
  • Общий анализ мочи;
  • Анализ на ТТГ (тиреотропный гормон);
  • Тест на ВИЧ, гепатит В, гепатит С;
  • Осмотр у стоматолога (дважды в год);
  • Консультация офтальмолога и при необходимости коррекция зрения;
  • Профилактические прививки по календарю;
  • Рентгенологическое исследование легких.

Для женщин дополнительно необходимо пройти следующие обследования:

  • Консультация гинеколога;
  • Маммолог;
  • ПАП-тест;
  • Цитологическое исследование.

Дополнительно для мужчин:

  • Консультация уролога;
  • Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь).

После 40 лет к списку диаграммы для всех добавляется:

  • Электрокардиограмма;
  • Контроль давления.

Также для мужчин после 40 лет важно пройти:

  • Анализ крови на PSA (простато-специфический антиген) - это онкомаркер простаты, который нужно сдавать после 40 лет.

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