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Названо перелік лікарів, яких необхідно проходити щороку: цим не можна нехтувати

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Вівторок 12 липня 2022 12:08
Названо перелік лікарів, яких необхідно проходити щороку: цим не можна нехтувати Яких лікарів потрібно проходити щороку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Check-up - це комплексне обстеження, яке проводиться для повної оцінки стану здоров'я. Його потрібно проходити кожній людині щороку.

Про це пише "Uahealth" в Instagram.

Фахівці кажуть, що огляд варто починати із розмови із терапевтом. Є багато чинників, які впливають на те, які аналізи здавати і як часто до яких лікарів навідуватись: вік, генетичні захворювання та самопочуття. Однак, базовий пакет все ж є.

Загальний огляд для всіх включає:

  • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
  • Загальний холестерин;
  • Рівень глюкози крові;
  • Загальний аналіз сечі;
  • Аналіз на ТТГ (тиреотропний гормон);
  • Тест на ВІЛ, гепатит В, гепатит С;
  • Огляд у стоматолога (двічі на рік);
  • Консультація офтальмолога та за потреби корекція зору;
  • Профілактичні щеплення за календарем;
  • Рентгенологічне дослідження легень.

Для жінок додатково необхідно пройти такі обстеження:

  • Консультація гінеколога;
  • Мамолог;
  • ПАП-тест;
  • Цитологічне дослідження.

Додатково для чоловіків:

  • Консультація уролога;
  • Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, надниркові залози, сечовий міхур).

Після 40 років до списку діагності для всіх додається:

  • Електрокардіограма;
  • Контроль тиску.

Також для чоловіків після 40 років важливо пройти:

  • Аналіз крові на PSA (простато-специфічний антиген) - це онкомаркер простати, який потрібно здавати після 40 років.

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