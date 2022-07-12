Названо перелік лікарів, яких необхідно проходити щороку: цим не можна нехтувати
Check-up - це комплексне обстеження, яке проводиться для повної оцінки стану здоров'я. Його потрібно проходити кожній людині щороку.
Про це пише "Uahealth" в Instagram.
Фахівці кажуть, що огляд варто починати із розмови із терапевтом. Є багато чинників, які впливають на те, які аналізи здавати і як часто до яких лікарів навідуватись: вік, генетичні захворювання та самопочуття. Однак, базовий пакет все ж є.
Загальний огляд для всіх включає:
- Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
- Загальний холестерин;
- Рівень глюкози крові;
- Загальний аналіз сечі;
- Аналіз на ТТГ (тиреотропний гормон);
- Тест на ВІЛ, гепатит В, гепатит С;
- Огляд у стоматолога (двічі на рік);
- Консультація офтальмолога та за потреби корекція зору;
- Профілактичні щеплення за календарем;
- Рентгенологічне дослідження легень.
Для жінок додатково необхідно пройти такі обстеження:
- Консультація гінеколога;
- Мамолог;
- ПАП-тест;
- Цитологічне дослідження.
Додатково для чоловіків:
- Консультація уролога;
- Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, надниркові залози, сечовий міхур).
Після 40 років до списку діагності для всіх додається:
- Електрокардіограма;
- Контроль тиску.
Також для чоловіків після 40 років важливо пройти:
- Аналіз крові на PSA (простато-специфічний антиген) - це онкомаркер простати, який потрібно здавати після 40 років.
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