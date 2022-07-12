Названо перелік лікарів, яких необхідно проходити щороку: цим не можна нехтувати

Check-up - це комплексне обстеження, яке проводиться для повної оцінки стану здоров'я. Його потрібно проходити кожній людині щороку.

Про це пише "Uahealth" в Instagram.

Фахівці кажуть, що огляд варто починати із розмови із терапевтом. Є багато чинників, які впливають на те, які аналізи здавати і як часто до яких лікарів навідуватись: вік, генетичні захворювання та самопочуття. Однак, базовий пакет все ж є.

Загальний огляд для всіх включає:

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

Загальний холестерин;

Рівень глюкози крові;

Загальний аналіз сечі;

Аналіз на ТТГ (тиреотропний гормон);

Тест на ВІЛ, гепатит В, гепатит С;

Огляд у стоматолога (двічі на рік);

Консультація офтальмолога та за потреби корекція зору;

Профілактичні щеплення за календарем;

Рентгенологічне дослідження легень.

Для жінок додатково необхідно пройти такі обстеження:

Консультація гінеколога;

Мамолог;

ПАП-тест;

Цитологічне дослідження.

Додатково для чоловіків:

Консультація уролога;

Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, надниркові залози, сечовий міхур).

Після 40 років до списку діагності для всіх додається:

Електрокардіограма;

Контроль тиску.

Також для чоловіків після 40 років важливо пройти: