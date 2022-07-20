Названы виды чая, которые могут провоцировать резкий скачок артериального давления
Специалисты рассказали, что два популярных вида чая могут вызвать резкий скачок артериального давления после употребления.
Высокое кровяное давление является пагубным состоянием, с которым тесно связана предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, включая инфаркт и инсульт, пишет Ukr.Media.
У повышенного артериального давления нет явных предупредительных признаков, поэтому крайне важно следить за показателями давления.
В частности, некоторые сорта чая способствуют временному повышению артериального давления, в первую очередь, из-за концентрации в них кофеина.
Какой чай повышает давление
Резкое повышение артериального давления появляется вскоре после приема зеленого и черного чая. Повышение систолического и диастолического артериального давления появляется через 30 минут после приема напитков. Скачок давления, который возможен после выпитого чая, превосходит то увеличение уровня артериального давления, которое наблюдается у людей после приема кофе.
В то же время рост давления после чая довольно быстро прекращается. Через 60 минут после употребления напитка показатели кровяного давления возвращаются к своему прежнему порогу. Однако, у людей, которые регулярно пьют чай, организм не склонен реагировать на давление.
Кофеин в зеленом чае может повысить кровяное давление у людей с уже имеющейся гипертонией.
Эксперты рекомендуют с осторожностью пить чай людям, которые употребляют его редко и к тому же имеют хронические сердечно-сосудистые патологии. Также не следует пить крепко заваренные чаи. Их применение может быть полезным лишь при наличии давления, при котором ухудшается самочувствие и снижается тонус.
Раньше врачи называли самый вредный чай для здоровья.
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