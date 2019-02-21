Новые тарифы на коммуналку: платежки больно ударят по карманам украинцев

Коммунальные платежи выросли в феврале в среднем на 300-400 гривен

В феврали жители Украины получили квитанции на оплату коммунальных услуг уже по новым тарифам. В среднем оплата коммуналки вытянет из карманов украинцев дополнительных 300-400 гривен. Об этом пишет издание "Сегодня".

Специалисты подсчитали, что оплата коммунальных услуг в городах-миллионниках Украины за квартиру в 50 квадратных метров выросла чуть ли не два раза. До повышения тарифов только за тепло и воду приходилось выкладывать около 1300 гривен. Сейчас эта сумма выросла еще на 330 -360 гривен в большинстве регионов, в столице – на 432 гривны. Повезло только жителям Одессы, так как тарифы на отопление и воду у них пока не подняли – городские власти не смогли утвердить новые расценки. Суммы указаны приблизительные, так как в разных городах могут быть разные поставщики услуг.

Кроме оплаты отопления и горячей воды, поднялись тарифы и на холодную воду, содержание придомовой территории и вывоз мусора. Это еще + 10-12% или 120-150 гривен.

Из расчета среднестатистической семьи из трех человек, которые проживают на 50 квадратных метрах, в январе расходы на коммунальные услуги увеличились до 2022 гривен, а в феврале платежки уже потянут 2800 гривен.

Скриншот фото (segodnya.ua)

Эксперты отмечают, что в 2019 году ожидается еще одно повышение расценок на коммунальные услуги. Так, на 13,5% подорожает газ (с 8,55 грн/куб/м до 9,7 грн/куб/м)

"Причина, напомню, в договоренностях с МВФ, по которым цена газа с 2020 года должна у нас стать рыночной, достигнув 12 грн/куб. м. Если газ и подорожает, это потянет за собой к зиме новый рост тарифов на отопление еще на 7—8%. Очевидно, больше придется платить за газ и тем, кто им пользуется для приготовления пищи и подогрева воды в газоколонках. Подорожают ли комуслуги, цена которых не зависит от газа, пока сказать сложно", - объяснил директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

Кроме того, после повышения тарифов на газ в мае, автоматически повысится тариф на горячую воду, в среднем на 8%. Эксперты рекомендуют утеплять дома и ставить счетчики на газ и воду там, где их до сих пор нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевлян ждет очередное поднятие тарифов.

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