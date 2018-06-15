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Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи

STYLERLIFE        15.06.2018 - 17:03
Фото: Дмитрий Шуров (facebook.com/pianoboy.band)
Фото: Дмитрий Шуров (facebook.com/pianoboy.band)

Водитель Дмитрия Шурова попал в серьезное в ДТП во Львовской области

Семья лидера популярной украинской группы Ріаnобой и судьи "Х-фактора" Дмитрия Шурова просит украинцев о помощи. Об этом написала его жена, Ольга Шурова на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что водитель Дмитрия Шурова попал в ДТП.

"Все гастролирующие музыканты знают, как сложно найти своего водителя. Наш Руслан - именно тот, кого мы долго искали. Интеллигентный, спокойный, осторожный, постоянно улучшал автобус под наши нужды. Сейчас ему нужна помощь", - пишет Шурова.

Фото: ДТП с водителем Шурова (npu.gov.ua)

Ольга рассказала, что сейчас водитель Ріаnобой находится в СИЗО, потому что сторона виновника пытается повесить вину на него. Женщина призывает свидетелей ДТП дать о себе знать.

"Нужны свидетели ДТП двух микроавтобусов 14.06.2018 около 4:00 утра на отрезке Львов-Ровно возле города Броды. Пожалуйста, если вы видели эту аварию, позвоните по номеру 0672593740 (Екатерина, жена пострадавшего водителя) или 0985229934 (Ярослав, адвокат). Репост будет полезен, спасибо!" – подытожила Шурова.

Скриншот поста (facebook.com/olya.shurova)

Сам Дмитрий также призвал помочь своему водителю.

"Я знаю Руслана три года, за это время он ни разу не ехал быстрее 100-110 и всегда останавливался ночью, если хотел спать (поэтому я как-то даже опоздал на самолет). Он очень хороший, надежный и адекватный человек, из-за чего мы с ним много работаем", - написал музыкант.

Скриншот поста (facebook.com/dmitry.shurov)

Ранее сообщалось, что на автодороге Киев-Чоп в Бродовском районе Львовской ночью произошла серьезная ДТП. В результате лобового столкновения двух микроавтобусов - один погибший и девять пострадавших.

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Теги: Дмитрий Шуров, ДТП, водитель
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