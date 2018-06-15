Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу

Водій Дмитра Шурова потрапив у серйозне ДТП у Львівській області

Сім'я лідера популярної української групи Ріапобой і судді Х-фактора Дмитра Шурова просить українців про допомогу. Про це написала його дружина Ольга на своїй сторінці в Facebook.

Вона розповіла, що водій Дмитра Шурова потрапив у ДТП.

"Всі музиканти, що гастролюють, знають, як складно знайти свого водія. Наш Руслан - саме той, кого ми довго шукали. Інтелігентний, спокійний, обережний, постійно поліпшував автобус під наші потреби. Зараз йому потрібна допомога", - пише Шурова.

Фото: ДТП з водієм Шурова (npu.gov.ua)

Ольга розповіла, що зараз водій Ріапобой знаходиться в СІЗО, тому що сторона винуватця намагається повісити провину на нього. Жінка закликає свідків ДТП дати про себе знати.

"Потрібні свідки ДТП двох мікроавтобусів 14.06.2018 близько 4:00 ранку на відрізку Львів-Рівне біля міста Броди. Будь ласка, якщо ви бачили цю аварію, зателефонуйте за номером 0672593740 (Катерина, дружина постраждалого водія) або 0985229934 (Ярослав, адвокат). Репост буде корисний, спасибі!" – підсумувала Шурова.

Скріншот поста (facebook.com/olya.shurova)

Сам Дмитро також закликав допомогти своєму водієві.

"Я знаю Руслана три роки, за цей час він жодного разу не їхав швидше 100-110 і завжди зупинявся вночі, якщо хотів спати (тому я якось навіть запізнився на літак). Він дуже гарний, надійний і адекватна людина, з-за чого ми з ним багато працюємо", - написав музикант.

Скріншот поста (facebook.com/dmitry.shurov)

Раніше повідомлялося, що на автодорозі Київ-Чоп у Бродівському районі Львівської вночі сталася серйозна ДТП. У результаті лобового зіткнення двох мікроавтобусів - один загиблий і дев'ять постраждали.

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