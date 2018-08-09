Очереди с семи утра: в Киеве из киосков пропал дешевый социальный хлеб

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Пенсионеры вынуждены искать те киоски, куда еще завозят социальный хлеб

В Киеве из продажи пропал дешевый социальный хлеб, который продавали в киосках по низким ценам. Об этом передает "Сегодня".

Киоски, где малообеспеченные жители могли купить дешевые виды хлеба, появились в Киеве в начале 2015 года. Всего в столице открыли около 150 таких точек, но сейчас пенсионеры жалуются, что хлеб по низким ценам перестали продавать.

"Уже два месяца социальные сорта не завозят", - говорит продавец в одном из фирменных киосков.

Малоимущие и пенсионеры вынуждены искать те киоски, куда еще завозят социальный хлеб. Чтобы купить его, люди стоят в очереди с семи утра.

"Осталось совсем мало киосков, где еще бывает хлеб по 4—5 грн, знаю один на Борщаговке. Дешевого хлеба привозят мало, и его мгновенно разбирают. Люди под магазином выстраиваются с семи утра. Я как-то постояла, но пока до меня дошла очередь, ничего не осталось", - говорит пенсионерка.

В КГГА объяснили, что такая ситуация возникла из-за условий инвестдоговора.

"Инвестор получал право размещения своих объектов в городе на пять лет, с условием, что в течение первых трех лет он будет реализовывать социальный хлеб по низким ценам. Сейчас у более чем половины киосков этот трехлетний срок истек. Но есть киоски, которые запустились позже или совсем недавно и где еще три года будут продавать хлеб по низким ценам. Всего в Киеве еще работает порядка сотни объектов, где продается хлеб по фиксированным ценам. Уже разрабатываются условия для нового инвестдоговора, и они будут касаться не только хлеба, но и других продуктов — молока, мяса, свежих овощей. ", - сказал замдиректора департамента промышленности и предпринимательства КГГА Денис Пикалов.

Он подчеркнул, что в Киеве никто не откажется от того, чтобы помогать социально незащищенным категориям населения получать продукты питания по доступным ценам.

Столичные власти говорят, что нужно решить несколько проблем, прежде чем возобновить торговлю таким хлебом. Отмечается, что дешевый хлеб активно скупали перекупщики и перепродавали его дороже. Поэтому не исключено, что социальный хлеб будут продавать по "карте киевлянина".

Перечень киосков с дешевым хлебом обещают опубликовать на сайте департамента промышленности и регулярно обновлять.

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